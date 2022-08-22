民進黨湧言會高雄選將今（22）日大動作開記者會，痛批「雙柯」台北市長柯文哲、國民黨高雄市長參選人柯志恩競相唱衰高雄。對此，高市議會國民黨黨團反嗆，只會盲目護航，恐怕寵出權力怪物，也不滿綠營開玩笑要雙柯跳「2年發現43具浮屍」的愛河，此舉實在不恰當。

綠營痛批，柯文哲南下批評高雄市政作爲輔選、拚聲量的出發點，但柯文哲所指控的無人機表演、人口外移數據皆錯，至於柯志恩卻稱與柯文哲看法、理念相近。今早湧言會現任議員及參選人現身在高捷美麗島站前舉行記者會，齊批雙「柯」是雙「騙」，呼籲任何政治人物評論時政都要以數據支撐論述。

「高市府難道任何一點疏失都不會有嗎？」高市議會國民黨黨團總召童燕珍反問，國民黨籍的議員及候選人，對市政的建議與批判都是有憑有據，出發點更是為了讓高雄可以更好。遺憾民進黨想要打造的政府是「說不得的政府」。

童燕珍怒指，國民黨議員關心台積電的土地整治狀況曲解為反對台積電、說市政不該只重視大型活動被解讀為貶低文創品牌，但國民黨不論提出任何數據或提出任何缺失，都會被質疑是抹黑、唱衰。

童燕珍提到，高雄愛河近期不斷發現屍體，2年至少發現43具浮屍，已被網友跟輕生劃上等號，未料民進黨議員不只不關心，還在記者會開玩笑要柯志恩或柯文哲跳愛河，實在非常不適當。

國民黨團疾呼，民進黨應當高雄市民擴音器，而非市府傳聲筒。民進黨議員在記者會中質疑他黨推出的候選人是否有能力監督市政，這句話應該原封不動還給高雄多位親綠候選人，對市政只會盲目護航未來要怎麼當合格的監督者？呼籲勿忘民代職責。