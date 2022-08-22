吳青峰《馬拉美的沙龍》台北花博演出完美落幕。（環球音樂提供）

吳青峰昨晚於二樓高台演奏木笛出場。（環球音樂提供）

吳青峰《馬拉美的沙龍》台北花博演出完美落幕。（環球音樂提供）

吳青峰《馬拉美的沙龍》昨(21日)最終場演出移師到台北花博流行館舉行，不同於高雄衛武營場，吳青峰在台北場打亂原本專輯曲序，跳著演唱歌曲，除了吉他伴奏之外，還特別邀請了國際古典音樂鋼琴家嚴俊傑擔任彩蛋，一同演出〈戀人絮語〉等４首歌曲，吳青峰開心地介紹：「這是我的學弟鋼琴大師嚴俊傑，舞台旁的鋼琴不是擺設而已啦，是真的台北限定。」

吳青峰接著補充兩人緣分：「我們10年前就說要合作了，他的鋼琴真的彈得很好，直到我5年前問他想不想彈流行歌，他就一口氣答應我，謝謝他今天來幫我彈琴。」

吳青峰《馬拉美的沙龍》5場巡迴的表演場館，都選擇從未舉辦過音樂演出的場地，希望能零距離地以沙龍樣貌更直接分享音樂給觀眾。他昨晚於二樓高台演奏木笛出場，接著在一片琴譜架藍海中演唱「第一首歌」，在一片掌聲之下，他笑說：「歡迎來到我的沙龍，其實我非常的緊張一直發抖，要離你們很遠才敢表演，因為我的木笛老師今天有來到現場。」台下木笛老師則大喊回應：「你好棒！」

演出時，他自曝專輯《馬拉美的星期二》所有新歌的詞都是今年初才完成：「其實兩年前我就完成曲子了，但一直擺著沒寫詞。直到今年初，我夢裡頭有個幻化有形之無形的一團影子，踹了我一腳跟我說『你可以寫了』，當下我就驚醒，歌詞就像軟木塞被打開，慢慢地陸續一起冒了出來。」

好人緣的吳青峰有許多好友也到場力挺支持，除魚丁糸團員之外，他也在觀眾鼓譟之下，與黃玠瑋一起合唱〈Storm〉，而好友鋼琴家江老師也臨危授命上台與嚴俊傑尬琴，超精彩演出讓現場觀眾拍手叫好，也讓人更加期待新專輯歌曲真正的模樣。