本土疫情趨緩，但新一波BA.5疫情可能不遠了！中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，國內疫情自今年第21周起連續11周下降，直到本周首度回升，漲幅約2.9％，更直言「這是一個警惕，代表疫情可能開始漸漸往上！」

指揮中心曾經預估，新一波BA.5疫情將在8月底、9月初出現，且會先從北部地區開始升溫。王必勝指出，影響這一波BA.5疫情的大小和許多因素有關，包括目前已經感染的人口佔多少、疫苗覆蓋率、疫苗剩下的保護力、自然感染剩下的保護力，另外也和民眾是否確實遵守防疫規定有關，例如戴口罩、不逐桌敬酒等，都是影響疫情大小的因素。

王必勝指出，本土疫情在連續下降11周後，本周首度回升，從14.8萬人增加到15.2萬人，增幅約2.9％。他認為這是一個警惕，代表疫情可能開始漸漸往上，因此呼籲民眾盡量打疫苗、遵守現行防疫規範、把物資準備好，並且要保護脆弱族群。

本土疫情在連續下降11周後，本周首度回升，從14.8萬人增加到15.2萬人，增幅約2.9％。(指揮中心提供)

各級學校即將在9月開學，外界擔心幼兒園孩子多數還沒打疫苗，恐增加群聚風險。指揮中心統計，6個月到4歲莫德納疫苗第1劑接種率為18.9％，第2劑為0.2％。

王必勝指出，目前國內幼兒接種率大約2成，自然感染約3成，因此大約半數幼兒有保護力；由於輝瑞BNT幼兒疫苗預計本周六（27日）開打，希望開學前能衝到6成以上，目前看起來有機會。