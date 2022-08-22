火星20日順行進入雙子座，直至10月30日才開始逆行，對此塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文表示，受火星雙子的能量影響，未來71天雙子座、天秤座、水瓶座、射手座、天蠍座將好運不斷，不僅對很多事情有了不一樣的看法，原本卡關的項目也能順利進行。

第五名：雙子座

8月20日開始，火星登入雙子座的命宮，源源不絕的生命能量使你熱血沸騰，你明顯感覺到運勢逐漸好轉，每一天都比前一天還要更幸運！特別是有貴人降臨，帶你認識各種職業、興趣、地位的朋友，他們都會非常疼你，在你有困難的時候熱心相助，不論是工作求職遇到問題、想脫單、與伴侶吵架，或金錢方面出狀況，任何你感到無助的地方，都會有貴人降臨並解決你的問題，讓你深深感受到有人罩著的美好。

第四名：天秤座

8月20日開始，火星來到天秤座的心靈宮位，過去經歷的辛苦過程，都將有所回報，並回到正向的軌道上。前陣子你低落的情緒，以及敏感易怒的性格，都將漸漸恢復平靜，你開始充滿感恩的心，對於生活或工作不再感到迷惘，你能規劃出更可靠的途徑，也會喜歡自己目前正在做的事，並從中獲得更大的成就感，一切事物變的順暢，而身邊的人也對你刮目相看，讓你心情舒暢丶笑容滿面。心中若有不愉快的事情，有機會在9月、10月漸漸消除。

第三名：水瓶座

8月20日開始，火星入住水瓶座的戀愛宮位，為你的感情生活助威。單身的你不妨下點重本，換個更加增添魅力的髮型、塗上火辣色號的眼影和唇彩、穿上能表現出你身材優勢的服裝，屆時不管你走到哪都會成為眾人焦點，就連愛神都會特別眷顧你，將屬於你的好緣份帶到你身邊，記得多留意身邊的異性，其中可能有人正在向你發出愛慕的訊號；有伴侶的人會萌生想要定下來的念頭，甚至為此拜見雙方父母，可以期待年底前結婚領證。

第二名：射手座

8月20日開始，火星照拂射手座的關係宮位。工作方面，你和在事業上耕耘許久的人脈有著良好平穩的互動，因此正在推行的項目或是創意提案，都能夠得到合作夥伴的支持，過程中所需要的資源也能透過人脈送到你手上；感情方面，這個時候的你舉手投足之間都有著不同以往的魅力，能夠結識與你頻率更加相符的新朋友，人際關係將呈現一片新的景象，同時也能結識新的對象。

第一名：天蠍座

8月20日開始，火星在天蠍座的資源宮位加持，你很有可能得到一筆意外之財，或許是從前你以為再也無法拿回來的借款、遠房親戚留給你的財產、與另一半和平離異得到的贍養費，或一個把你寵上天，食衣住行育樂等花費通通買單的伴侶，當你需要用錢的時候，這筆錢就會從家人、朋友的手中送來，不必為錢從哪裡來而感到苦惱。