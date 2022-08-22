公路總局持續推動機車駕訓機制，今年提供全台2萬名、每人1300元駕訓補助費用，另企業也加碼贊助，和潤企業表示，只要揪團3人報名機車駕訓班，就送每人一頂安全帽，270頂送完為止；考取機車駕照者打卡抽獎，送行車紀錄器共50個送完為止；另低、中低收入戶提供全額補助費用4000元共125名，總額50萬元。

為響應交通部「騎車上駕訓」政策，和潤企業今日與交通部道路交通安全督導委員會、公路總局、台北市區監理所合作舉辦「騎車上駕訓，安全不靠運」推廣活動，只要揪團3人同行報名機車駕訓班就送每人一頂安全帽(計270頂)、考取機車駕照打卡抽獎送行車紀錄器(共50個)及針對低／中低收入戶提供全額補助費用4000元(125名，計新台幣50萬元)等活動，另為協助推廣機車駕訓政策，特別製作宣傳影片1部，讓「騎車上駕訓 安全不靠運」的口號深植人心，共同為交通安全付出一份心力。

台北市區監理所所長江澍人表示，依據交通部委託陽明交通大學研究分析，有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少32％、肇事風險減少20％，顯見透過駕訓班學科6小時、術科10小時訓練，新手駕駛人除可提升駕駛技術、認識交通安全法規、培養正確的駕駛習慣、建立良好防禦駕駛觀念，亦可有效減少交通事故及憾事發生。

江澍人表示，新手機車駕駛常因騎乘經驗不足致肇事率較高，為提升機車騎士行車安全，公路總局持續推動機車駕訓機制，今年提供全台2萬名、每人1300元駕訓補助費用，歡迎想要報考機車駕照的民眾多多利用，並請把握機會提早報名，以免向隅。

和潤企業贊助活動合作駕訓班名單如下：

大台北駕訓班(台北市北投區) (02)2858-5700

福安駕訓班(台北市北投區) (02)2893-6872

聯合駕訓班(台北市北投區) (02)2893-6889

華豐駕訓班(台北市南港區) (02)2783-0101

濱江駕訓班(台北市中山區) (02)2507-7957

培德駕訓班(基隆市信義區) (02)2465-3781

大龍港駕訓班(新北市汐止區) (02)2643-3007

光隆駕訓班(新北市汐止區) (02)2690-7555