台塑企業中秋送愛，400萬元中秋禮金關心雲林縣弱勢家庭。（台塑企業提供／張朝欣雲林傳真）

台塑企業中秋節關懷弱勢家庭活動22日開跑，發送雲林縣麥寮鄉六輕廠區周邊7鄉鎮低收入戶每戶3000元禮金與禮盒，總金額約400萬元，共有1330戶受惠，並結合紅十字會專業人員，提供長期照顧服務諮詢或轉介，提前與弱勢家庭歡度中秋佳節。

中秋節將屆，台塑企業的台塑石化、台灣塑膠、南亞塑膠、台灣化學纖維4大公司，共同捐贈關懷禮金與台塑生醫防疫禮盒，22日起由專人送往六輕廠區周邊麥寮、台西、褒忠、崙背、東勢、四湖、大城7鄉，「中秋愛心宅急便」，讓受贈者備感窩心。

六輕管理部表示，此次活動特別結合雲林縣紅十字會居家式服務中心及日間照顧中心、紅十字會博愛志工隊與企業專人，藉由實地居家造訪，深入了解弱勢家庭的需求，進一步提供長期照顧服務諮詢或轉介，讓中秋慰問關懷更加多元溫暖。

陪同送愛的東勢鄉東南村長林素敏說，台塑六輕長期照顧低收入戶，每年三節都準備禮金與各種禮盒，讓大家感受企業回饋地方的用心，以及社會各界的溫暖，村內的弱勢家庭有了禮金，可以買自己喜歡的東西，開心歡度佳節。

吳姓受贈戶指出，這幾年因疫情影響，收入減少，加上東西漲不停，生活更加不易，平日只能省吃儉用，3000元禮金可以買不少日常用品，防疫禮盒也相當實用，感謝六輕中秋節的愛心。

台塑表示，自2011年起「台塑企業暨勤勞基金會」辦理三節低收入關懷活動不曾間斷。今年結合紅十字會的服務，降低沿海弱勢家庭福利資訊落差，從多元面向攜手照護弱勢民眾，讓民間企業與非營利組織的暖流，可以成為良善的循環。