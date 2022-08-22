德國總理蕭茲（Olaf Scholz）21日在公開場合與民眾合影時，2名抗議女子假裝要合影上前，卻突然脫掉外套解放乳頭，展示胸前「現在禁運天然氣」的標語，抗議德國的能源政策，不過網友們更在意蕭茲的表情，當時他露出一臉尷尬的微笑，也被拍到眼睛盯著女子胸前看，不清楚是在看胸前的字還是其他，讓網友嘲諷他看起來很「享受」。
綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、「德新社」（DPA）報導，20、21日是德國聯邦政府的開放日（Open Day），民眾可以參觀總理府、聯邦政府各部會辦公大樓，蕭茲則在21日於總理府花園前致詞。
在與民眾拍照的環節中，2名女子上前要求與蕭茲拍照，不過當她們站定位時，竟突然脫掉深色外套，露出赤裸的上半身，她們的胸前用粗黑的字體寫著「現在禁運天然氣」標語，抗議德國的能源政策，目擊者描述，女子一脫掉上衣，維安人員立馬衝上前把2名女子駕開，蕭茲則留在原地繼續與其他民眾合影，畫面顯示女子們被架離後仍奮力抵抗，朝空中丟紙屑。
不論2名女子是否成功達成她們的抗議訴求，不少網友似乎更在意蕭茲的表情，認為他似乎很「享受」這次抗議。原來女子脫掉外套解放上半身當下，蕭茲被拍到露出尷尬微笑，皺著眉頭、眼睛直盯著右方女子的身體，不確定是在讀胸前的抗議文字還是其他。
因應俄羅斯入侵烏克蘭而祭出的制裁，德國決定最快於2024年中換掉所有俄羅斯能源進口，這對德國來說是相當艱鉅的目標，2021年，德國所進口的天然氣中高達55%來自俄羅斯。
文章來源：Flash mob! Topless protesters with 'gas embargo now' painted on their chests target German chancellor Olaf Scholz during event in Berlin
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