德國總理蕭茲（Olaf Scholz）21日致詞時，2名佯裝上前合照的女子突然脫掉上衣露出上半身，展現胸前「現在禁運天然氣」的抗議標語，立即被維安人員架離。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）21日在公開場合與民眾合影時，2名抗議女子假裝要合影上前，卻突然脫掉外套解放乳頭，展示胸前「現在禁運天然氣」的標語，抗議德國的能源政策，不過網友們更在意蕭茲的表情，當時他露出一臉尷尬的微笑，也被拍到眼睛盯著女子胸前看，不清楚是在看胸前的字還是其他，讓網友嘲諷他看起來很「享受」。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、「德新社」（DPA）報導，20、21日是德國聯邦政府的開放日（Open Day），民眾可以參觀總理府、聯邦政府各部會辦公大樓，蕭茲則在21日於總理府花園前致詞。

在與民眾拍照的環節中，2名女子上前要求與蕭茲拍照，不過當她們站定位時，竟突然脫掉深色外套，露出赤裸的上半身，她們的胸前用粗黑的字體寫著「現在禁運天然氣」標語，抗議德國的能源政策，目擊者描述，女子一脫掉上衣，維安人員立馬衝上前把2名女子駕開，蕭茲則留在原地繼續與其他民眾合影，畫面顯示女子們被架離後仍奮力抵抗，朝空中丟紙屑。

不論2名女子是否成功達成她們的抗議訴求，不少網友似乎更在意蕭茲的表情，認為他似乎很「享受」這次抗議。原來女子脫掉外套解放上半身當下，蕭茲被拍到露出尷尬微笑，皺著眉頭、眼睛直盯著右方女子的身體，不確定是在讀胸前的抗議文字還是其他。

因應俄羅斯入侵烏克蘭而祭出的制裁，德國決定最快於2024年中換掉所有俄羅斯能源進口，這對德國來說是相當艱鉅的目標，2021年，德國所進口的天然氣中高達55%來自俄羅斯。

文章來源：Flash mob! Topless protesters with 'gas embargo now' painted on their chests target German chancellor Olaf Scholz during event in Berlin
文章來源：Topless women protest beside Germany’s Olaf Scholz in call for Russian gas ban
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