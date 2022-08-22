有鑑於近期兩岸關係情勢緊張，台商在大陸經營的稅務合規風險也逐漸提高，包含如移轉訂價的查核風險等。資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，透過與大陸稅局簽談簡易單邊預約定價的模式，可確定未來3至5年以及過往10年的移轉訂價風險，進而降低遭到查核補稅的雙重課稅議題。

但徐丞毅也說明，台商要簽談預約定價安排時切勿急就章，並提出4個需要審慎思考的核心議題。第一是準備利潤率較低年度的解釋。企業合理釐清財務數據與TP政策偏差原因，並避免因此而影響預約定價的談判。

第二是提供完整的產業分析。闡明規模、原物料、上下游整合、產業聚落對企業利潤波動影響，以及可被接受的特殊因素對企業經營的衝擊；第三為準確定位集團價值鏈結果。包括大陸子公司在研發、市場推廣等方面的角色，並能分析價值鏈整體利潤分配測算的結果，以驗證移轉訂價方法的合理性，第四點則須建立合理的經營預測模型。包括景氣波動的經濟模型，預測未來營運情況與歷史年度的數據比對等。

徐丞毅表示，簡易單邊預約定價安排確實可有效控制移轉訂價查核風險。目前其門檻相對低，只要近3年關聯交易達到4000萬人民幣以上，且均有出本地的移轉訂價報告即可被稅局鼓勵提交申請。他說，近期也有聽聞大陸國稅局暗示企業若不想要被查核移轉訂價就來申請的情形。

具體所需時間，他說理想狀態下9個月內可以完成，而近期有些案件甚至4個月就簽談下來，部分原因是當地稅局作為績效指標，而另一部分則是決心在當地深耕台商的稅務治理考量。

徐丞毅表示，台商過往不喜與大陸稅局簽談預約定價安排，主要考量行業利潤波動不利維持當地獲利，談判失敗風險例如揭露過多海外資訊，但最終未能簽成或被要求較高的利潤率等，以及過往年度被一併補稅的風險。