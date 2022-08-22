日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員今天偕日華懇事務局長木原稔眾議員抵台訪問，古屋圭司表示，中國的軍事挑釁和脫離常軌的行為，已嚴重威脅台灣甚至整個東亞的和平與安全，「現在正是具有共同價值觀國家攜手應對的時候」。

古屋圭司8月22日至8月24日訪問台灣，訪台期間將拜會總統蔡英文、副總統賴清德，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮及臺灣日本關係協會會長蘇嘉全等人，就台日間各項重要議題進行意見交換。並將赴汐止五指山國軍公墓弔唁我國故總統李登輝。

古屋在今早在日本搭機前透過臉書表示，他在早上8點50分從羽田機場出發前往台灣，昨天做了PCR測試，結果是陰性。將與日華懇事務局長木原稔等人一同訪問台灣，除可望與台灣政要會晤外，也將在故總統李登輝的墓前獻花。

他說，許多國內外媒體都在關注，中國的軍事挑釁和其他脫離常軌的行為，對於台灣甚至整個東亞的和平與安全都造成嚴重的威脅，此時具有相同價值觀的夥伴間的密切合作至關重要。美國眾議院議長裴洛西的來訪，也是美國危機意識的體現，「現在正是具有共同價值觀國家攜手應對的時候」。

「日華懇」是日本國會最大友台議員團體，目前約有260多位國會議員加入，長年以來推動台日友好交流不遺餘力。古屋去年7月首次成功號召舉辦「台美日國會議員戰略論壇」，今年3月更促成我國蔡總統與安倍晉三前首相在「日華懇」總會進行視訊會談。

木原現任自民黨外交部會「台灣政策專案小組」副座長，曾協助召開台日執政黨國會議員「2＋2」會談。