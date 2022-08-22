統一獅隊41歲老將潘武雄今年將卸下球員身分，引退賽將於10月1日台南登場，今天球團為他舉辦引退記者會，也為他推出相關商品。（毛琬婷攝）

統一獅隊41歲老將潘武雄今年將卸下球員身分，引退賽將於10月1日台南登場，今天球團為他舉辦引退記者會，看著隊友們為他錄製的影片時他就不禁流下男兒淚，接受訪談時更是數度淚崩講不出話來，被問到這17年來有沒有什麼遺憾的事？他肯定的說：「沒有！」

2006年潘武雄披上獅袍後，至今已過了17個年頭，曾拿下2007年新人王、2009年及2012年打擊王，更曾締造外野最佳九人3連霸，生涯敲出1204支安打、129轟、84次盜壘成功，今年他以球員兼教練身分在場上拼搏，本季出賽12場25打席敲出2安打，打擊率1成90。

潘武雄表示，去年自己還未想到要引退，直到今年球季前球團與潘武雄進行談約時，就提到希望能以球員兼教練的身分，首次接觸時他還未接受球隊建議，「我覺得我的身手還可以打。」後來談了2、3次，也與家人討論後就做出決定，「公司對我很好，我受傷那麼多年還可以在職棒圈打那麼久，是時候該為球隊付出了，就答應了。」

做出引退決定，潘武雄坦言心中一定會有拉扯，「畢竟棒球是從小打到大，你說要放下嗎？真的很困難......。」這段過程中他兩度淚崩無法言語，「現在我的心情已經調整好了，引退後就好好做教練的事。」至於球員身分最後一年的目標，他說：「我現在最想要的就是在最後一年再幫球隊拿一座總冠軍而已。」

過去在場上潘武雄都拿出百分百的拼戰精神，雖然導致大大小小的傷勢，但他並不後悔，「在場上我就是盡全力去拚，這樣球賽才會精彩，我在場上就是毫不保留，想展現美技、與投手對決，如果現在重來一次，我還是會努力去拚，想做我自己。」

被問到這17年球季中有沒有什麼遺憾？潘武雄肯定的說「沒有」，「我在職棒打了17年了，沒有遺憾。」接下來卸下球員後，他將專心協助「小獅子」成長，也有更多時間可以陪伴家人，喜歡釣魚的他也笑說要培養小孩學釣魚，他笑著說：「這樣以後兩個人一起去比較不會被罵。」