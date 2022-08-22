從今年6月馬來西亞羽球大師賽，來自丹麥的羽球男單現任世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）就一直狀況很好，帶著連拿3站冠軍的氣勢挑戰今天（22日）開打的羽球世界錦標賽，首輪21比16、21比12擊敗馬來西亞好手劉國倫，進入到32強。

去年世錦賽安賽龍第一輪遭新加坡選手駱建佑擊敗，也是安賽龍訓練營學員的駱建佑一路奪勝、收下世錦賽男單金牌。

今年世錦賽安賽龍捲土重來，而且本賽季狀況極佳，來到日本東京世錦賽前，他在馬來西亞大師賽、馬來西亞公開賽及新加坡公開賽連3站賽事奪冠，加上歐錦賽冠軍，本季已經4冠到手。

現年35歲的劉國倫，從2013年參加世錦賽以來，都能通過首輪，2018年也摘下銅牌，只是非種子的他「運氣太好」，今年世錦賽第一輪就遇上狀況極佳的安賽龍，第2局8比11時墊步擊球時劉國倫左膝有點拐到，雖然可以繼續比賽，不過仍無法給安賽龍帶來太多威脅，個人連9屆世錦賽至少通過首輪的紀錄中斷。