高爾宣受邀幫屏東創作城市主題曲〈Baby U Decide〉。（方時娛樂提供）

高爾宣受邀幫屏東創作城市主題曲〈Baby U Decide〉，除了邀請家中愛犬小切拍攝MV，屏東縣縣長潘孟安也入鏡。本月高爾宣出席「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」演出，潘孟安特別排出時間蒞臨欣賞他的演唱，並一同欣賞主題曲MV首播，提醒主持人呼籲「讓我們用屏東人多一度的熱情，用點擊率支持屏東的美景及音樂。」

高爾宣談到創作靈感，表示每一首歌曲的創作，除了自己要有感覺外，就是生活經驗的呈現。高媽媽則說：「身為國中老師的自己，或許因為把心力都放在學生上了，反而對自己小孩也許是不夠用心的。因為這樣也造就爾宣兩兄弟，很早就很獨立。」

導演高爾賢聊到新曲〈Baby U Decide〉邀請潘縣長入鏡，高爾宣初期很擔心怕縣長尷尬，然後他自己尷尬癌也上身。結果拍攝當天，潘孟安非常親切，一見面就先天南地北聊起來，讓劇組的緊張情緒緩和下來，拍攝過程中更與導演討論演出表情，主動要求多試幾個畫面，並指示縣府同仁全力協助，讓倆兄弟都鬆了一口氣。

每次的拍攝都挑戰自己的導演高爾賢，這次新MV挑戰拍狗狗，他表示：「每一隻影像對我來說，就是一個生命歷程的紀錄，我希望自己都能盡全力，多年後回頭看這些影像，也覺得不枉信任我的夥伴，或喜愛我影像的朋友，我都把自己當時的最好展現給大家了。」