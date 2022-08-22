藝人余天二女兒余苑綺因罹患直腸癌，昨日下午不幸病逝，毒物科專家招名威表示，國內平均35分鐘就有1人罹大腸癌，已連續14年蟬聯「癌王」 ，腸癌是吃出來的疾病，根據研究發現，每天一杯優格可降26%罹大腸癌的風險，有效減少腸胃裡的致癌物質。

招名威日前於個人臉書粉專指出，大腸癌已連續14年蟬聯最多人得的癌症第一名，平均每35分鐘就有1人罹癌，其實是大腸癌是吃出來的疾病，只要有良好的飲食習慣，就能降低風險。

招名威表示，根據美國華盛頓大學研究團隊在國際醫學期刊《Gut》研究顯示，每天一杯優格，就能降26%罹大腸癌風險，同時吃優格還可補充蛋白質、鈣質、提高免疫力、促進腸道蠕動、預防骨質疏鬆、降低高血壓風險、防便秘等。

招名威說，因腸胃道很容易累積髒東西，吃優格不僅能改善腸胃道環境，減少致癌物質，也能幫助髒東西排出體外，還具有調節免疫力的效果。但招名威說，大部分的優格製品並非減肥食品，除了本身有脂肪和熱量外，為了提升口感，會在當中加入大量的糖，因此千萬別拿來當作正餐減肥吃，也不適合糖尿病患者食用，否則會攝取過多糖分。