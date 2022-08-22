義守大學引進「健身模擬器ICAROS」，結合虛擬實境、人工智慧、體感技術與遊戲，只要配戴VR眼鏡，利用肌肉支撐平衡，以遊戲達到健身效果與核心肌群訓練。（義守大學提供／林瑞益高雄傳真）

位於高雄市的義守大學結合人工智慧（AI），「智慧科技創新中心」展現該校AI跨域創作能量，該校整合校內10個學院資源，像智慧科技學院資工系與醫學領域醫師團隊合作研發的「智慧型冠狀動脈疾病診斷系統」，幫助醫師診斷冠狀動脈更加便利。

義守大學說，政府近年推動「大南方計畫」，透過發展半導體經濟，帶動南台灣城市發展。義守大學從教育政策的推動與教研執行上的對接政府定位、城市發展都反應台灣與國際人才發展趨勢，早在108學年度已將「程式設計」納入通識核心必修課程，近期新建置完工的「智慧科技創新中心」，鏈結多元資源，讓學子挺進重點科技領域中。

「智慧型冠狀動脈疾病診斷系統」是拍攝舌頭影像，由人工智慧與大數據所學習建立的診斷模型作處理與分析，評估患者罹患冠狀動脈疾病的風險性，提供患者參考是否就醫。

至於智慧科技創新中心則是一間多功能場域，學生透過該中心可學習專業知識、孵化創意、發表成果，從中了解智慧科技發展和跨域應用，更可培養實作能力，學生將自身創意化為實體產品，再透過輔導協助商品化，進一步和業界合作。