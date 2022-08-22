I wish @usykaa continued success in your quest for greatness. You are a class act champ.



Yesterday I had to mentally take myself into a dark place to compete for the championship belts! I had two fights, one with Usyk and one with my emotions and both got the better of me. pic.twitter.com/onnUAALm3R — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) August 21, 2022

在重量級統一拳王重賽落敗的安森尼喬雪（Anthony Joshua）賽後大為失態，捉著麥克風大放厥詞，不僅對勝利者烏席克（Oleksandr Usyk）欠缺尊重，還在沙烏地阿拉伯的王室成員面前飆髒話，喬雪的友人甚至懷疑他在比賽中被敲壞了腦袋。不過喬雪事後解釋自己的脫序行為，其實大家也能理解，就是他當時太傷心了。

喬雪輸掉比賽的當下非常難過，先是扔下其中兩條腰帶揚長而去，接著又返回擂台對烏席克嗆聲：「你又不強，你是怎麼打贏我的？我有個性又有決心。」接著他向觀眾演講抒發自己的情緒，一邊又請大家為烏席克歡呼，這些荒唐的行徑只是為了暫時掩蓋失敗帶來的痛苦。

隔天喬雪自責說：「我必須在精神上進入一個黑暗地帶來爭奪冠軍腰帶，我有兩場戰鬥，一場是對戰烏席克，一場就是我的情緒，我兩場都輸了。我祝福烏席克在偉大的旅程繼續獲得成功，你是一位有格調的冠軍。我讓自己失望了，我被情感牽著走而失去控制。我如此熱愛這項運動，我從現在開始會變得更好，尊重。」

這是喬雪職業生涯第3場敗戰（24勝3敗），他前兩次輸掉比賽都沒這麼懊惱，因為他握有重賽權。這次他是在重賽被打敗，確定失去統一拳王寶座，5條腰帶都落入烏席克手中。另外也有人指出這是喬雪的團隊失職，他們理當在喬雪情緒不穩的時候護送他離開，而不是放任他出現脫序行為。