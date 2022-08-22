新竹縣警局今年3月在竹北市高鐵區等3處執行科技執法，易肇事的新豐鳳鼻坑隧道和台3線北埔峨眉段進行區間測速照相，有效降低違規行駛和車禍事故，將新增8處科技執法地點，10月和11月加強宣導後，預定年底上路。

縣警局交通隊長陳鴻德表示，新竹高鐵站東側入口，以往車輛多開到門口接、送乘客，經常造成交通打結，科技執法後，規定車輛只能進入載乘客下車，乘客上車就會被拍照取締，執行近半年來，違規停車載客情形很少。

在自強南路往經國橋及縣政二路與光明六路口的科技執法，一開始被抱怨最多的是縣政二路右轉車道不能直行，讓很多習慣在中油府前加油站加油的駕駛人直行都吃到罰單，目前違規情形已大幅降低。

陳德鴻說，新豐鳳鼻坑隧道以往常出現汽機車飆車問題，採用區間測速限速60公里，台3線易肇事的北埔峨眉段，區間測速限速50公里，違規超速及肇事情形也降低很多。

陳鴻德指出，在新豐鄉明新科大前的台1線新興路與康樂路口，7月宣導科技執法，除了取締未依標誌標線行駛外，並是縣內第1個「路口未淨」即佔用網狀線，還是有很多駕駛人違規停在網狀線，將再加強宣導後再實施。

陳鴻德說，新竹縣配合警政署規畫路口安全大執法勤務，年底前再新增8處科技執法，都是易肇事及違規路段，事先都與民代做會勘，主要取締闖紅燈和未依標誌標線行駛，預計9月底建置完成。

竹北市將新增3處科技執法為，文興路與自強南路口、中華路與興隆路口、中華路與中正東路口。湖口鄉2處為新興路與中華路路口、達生路與中山路一段路口。竹東鎮2處是中豐路與台68線路口、中興路與學府路口。新埔鎮為褒忠路與文山路口。

陳鴻德表示，新增8處科技執法路口，10月和11月會利用各種管道和活動加強宣導，讓用路人建立不要違規駕駛的觀念，才能減少肇事風險，希望宣導後各路口違規情形都能大幅減少，預定年底正式上路。