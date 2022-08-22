為了讓喜愛電競遊戲的青年朋友，擁有一個不一樣的暑假，高雄市政府青年局21日在Pinway駁二八號倉庫，舉辦一場電競夏令營活動，除了邀請到台灣職業電競隊伍ONE Team Esports外，還有電競實況主小饅頭與添財擔任主持人與主播賽評，青年局副局長顏己喨也與嘉賓進行一場傳說對決的表演賽，並為第2屆「全國電競青年錦標賽」廣發英雄帖，歡迎青年朋友組隊來挑戰。

青年局副局長顏己喨表示，近年來電子競技已成為國際新興產業，除了帶來大量商機與就業機會外，更成為了眾多青年心目中的就業新選擇。為營造高雄在地多元創就業環境，鼓勵在地青年投入電子競技賽事新興領域，青年局連續2年打造全國性賽事，提供青年電競選手們一個發光發熱的舞台，並透過「校園講座」、「影音剪輯實作班」等一系列課程，強化學生對電競產業的了解、培植電競產業各面向的專業知能。

青年局表示，本屆「全國電競青年錦標賽」同步與樹德科大、正修科大、三信家商、樹德家商、中山工商、立志中學等6所高雄在地學校，合作舉辦「校園講座」與「影音剪輯實作班」，除了邀請到傳說對決官方主播GHOT很熱、絕地求生M官方主播呱肉擔任「校園講座」講師外，「影音剪輯實作班」也將於9月正式啟動，授課教師將邀請業界從業人員擔任，並同步提供各校專屬線上助教，讓學生除了實體課程外還可透過線上互動，不受時間與地點限制，全方位學習專業知識。

第2屆「全國電競青年錦標賽」將於8月31日起正式開放報名，線上賽事將自10月3日起火熱登場，本屆賽事將延續上一屆的熱血氛圍，邀請全國青年電競好手們共襄盛舉，並提供40萬元高額總獎金及150點的MY CARD參賽獎勵，最終將在高雄捷運美麗島站進行線下總決賽，歡迎各路好手呼朋引伴趕緊找齊你的戰友，一起邁向高雄的冠軍舞台！