中秋佳節將至，除了烤肉、吃月餅外，當然也少不了季節盛產的文旦！近期特產文旦的花蓮鶴岡因採收人力需求大，吸引不少藉暑假來打工的學生，也透露了每日工資累績，整個暑假能有有將近8萬元入袋，同時也藉機呼籲大眾「根本不用冒著人生地不熟與生命危險，遠赴柬埔寨打工」表示又賺又有保障。

文旦採收工作雖也不容易，但比起出國打工更加有保障。(圖/翻攝自中時新聞網)

在果園打工的學生提到工作內容也並不簡單，在園裡忙進忙出，要採收、搬運還要做後續的分裝工作，雖然工作內容非常耗費體力，也要忍受戶外酷熱太陽摧殘，但卻與工人們相處十分愉快，每個人都各司其職、合作無間，讓工作更加有效率；學生也透露工資，表示一般採收工一天有1300~1400元，再加一些額外工作的加總，一個暑假結束能賺到7~8萬，比起其他打工收穫可不少，也更加安全。

因大陸禁止我國的文旦輸入果農嘆銷量受影響。(圖/翻攝自中時新聞網)

不過「大陸禁止我國的文旦輸入」對打工學生來說較無感，但不少果園老闆卻因此煩惱，雖瑞穗農會總幹事黄盛皇稱「因為今年的減產，所以衝擊的話並不會像想像中的這麼大。」但農友卻無奈嘆影響還是蠻大的，盼政府能研商對策因應，也需要民眾消費多多幫忙，農委會日前也針對這些反應表示「一定設法幫農友找通路，不會讓農民的辛苦白費。」也提醒打工民眾，各行各業都有辛苦之處，其實適不適合是其次，主要還是看自己願不願意做，想賺錢的同時也不忘提高警覺。