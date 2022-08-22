疫情三年間，音樂家李世揚、戴孜嬣及舞蹈家田孝慈一起合作一部特別的作品《連篇歌曲》。（衛武營國家藝術文化中心提供）

北藝大舞蹈系主任吳易珊將擔任《連篇歌曲》台灣首演的客席舞者之一。（衛武營國家藝術文化中心提供）

《連篇歌曲》嘗試讓音樂和舞蹈有深度且緊密的結合，卻又有各自的獨立性。（捌號會所提供）

《連篇歌曲》讓音樂和舞蹈相互理解與合作，兩者間有了更多對話和溝通的空間。（捌號會所提供）

疫情三年間，音樂家李世揚、戴孜嬣及舞蹈家田孝慈一起合作一部特別的作品《連篇歌曲》，歷經疫情間的排練不易，緊密地工作，從生活延伸到創作，將音樂和舞蹈結合在一起，卻又保有各自有的獨立性。創作概念發起人、作曲家林芳宜表示，「期許能看見音樂和舞蹈兩者間的深度合作。」

林芳宜表示，作品名稱「連篇歌曲」來自西方作曲家舒伯特，「這是結構上的思考，連篇歌曲由多首歌曲組成，相互有關聯，歌詞與和聲很緊密，每一首又有獨立性；用連篇歌曲的結構，成為連結音樂家和舞者之間的樞紐．」

此外，林芳宜說，連篇歌曲的概念也如同人一生的比喻，「像是有很多章節，也像斷代史，可以從其中一篇去看，說明了人生每個階段都有其獨立性，但又無法完全切割分開看，人生如同連篇歌曲，不同的風景、主題和階段，都有獨特的元素存在。」

作品編創過程歷經疫情起伏，林芳宜表示，最初發想時的討論是由韓國音樂家和台灣舞者合作，但因為疫情無法跨區域排練，後來邀請台灣音樂家加入，則帶來更大的驚喜，「這也是疫情帶來的禮物，音樂家和舞者的年紀也相仿，不管是在火力或是創意上都是勢均力敵，有很多火花。」

林芳宜表示，剛開始排練時，音樂和舞蹈都很尊重對方，「直到有人忍不住往前跨一步，因此有了真正的磨合，這是兩種不同的專業和語言，一邊從聲音出發，另一邊從肢體出發，怎麼相互產生讓大家能理解的藝術內容？」

作為音樂人，林芳宜表示，這樣的磨合很值得嘗試，因為音樂人的工作模式往往是接受和執行指令，「也因此在表演藝術領域，要練習提出自己的觀點，變得相較下較困難；此外，音樂人在舞台上很重視合奏觀念，或是把自己的意願和想法放在樂譜之後，在沒有樂譜的狀況下，要如何和別人溝通？」

為此，林芳宜說，這是一部與人對話的作品，「包含了即興技巧和精神在裡面，前後磨合了三年，音樂和舞蹈因此能互相理解和合作，成為一件難得的事情，舞者和音樂家也都在彼此的創作歷程中留下特別的經歷。」

值得一提的是，整部作品在音樂和舞蹈上做好了結構即興，而燈光設計師也參與多次發想和排練，為此，燈光也有即興的成分。此外，每到一地巡演，也會有客席舞者加入，為作品注入不一樣的活水，在台灣的首演場，將由舞蹈家吳易珊、舞踏藝術家許生翰參與演出。首演將於11月5日至6日於淡水雲門劇場登場。