由宜蘭縣長林姿妙帶領大家，為夢想揚帆啟航、邁向下一個里程碑 。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣岳明國中小今舉行揭牌儀式跟新學期開學典禮。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣岳明國中小是全國第1所由公立小學轉型的公辦民營實驗小學，自8月1日起延伸至國中部。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣蘇澳鎮岳明國中小學是自實驗教育三法通過後，全國第1所由公立小學轉型的公辦民營實驗小學，自8月1日起延伸至國中部，縣長林姿妙今（22日）前往揭牌並參加新學期開學典禮；林姿妙表示，未來縣府將持續協助並支持教育的發展，一同拚出宜蘭好教育。

今開學典禮上，以影片展現岳明國小6年來的實驗教育成果，同時迎接岳明國中小第1屆學生，並贈送七年級學生雷射雕刻的「八個習慣-幸福人生羅盤」，也贈予小一新生書包、魔術方巾、衣服、抹布及繪本，象徵學習力、創造力、品格力、生活力及健康力的五力均衡發展。

縣府教育處表示，為了讓岳明國小的海洋與環境永續教育理念持續推展，縣府與校方及財團法人宜蘭縣海岳國際教育基金會密切合作，終於促成｢宜蘭縣立岳明國民中小學｣的改制，希望透過公私協力的方式，促進宜蘭實驗教育創新共好。

林姿妙表示，宜蘭縣3所實驗學校皆有各自的特色，因岳明國中小地理位置關係，不論在海洋、國際及山野教育都發展得很好，感謝校長帶領的團隊，讓小朋友在成長過程中有不一樣的體驗，在學習上充滿自信心且開心發展自己的興趣。

她強調，「自信能讓一切不可能的事情變成可能」，實驗學校就是讓小朋友有實際的體驗、快樂的成長、認真的學習，德智體群美是大家所盼望的；感謝辛苦的老師們用愛心、耐心、恆心教導孩子；並指出甚麼預算都能刪，就是教育的經費不能刪，錢需花在刀口上，大家同心協力、拼出宜蘭好教育。

岳明國小校長黃建榮表示，感謝各界的幫助，讓岳明國小有機會轉型成功，教育需從小扎根，培養健全的人格，希望孩子未來在人格、品格發展上，能成為教育界的典範；所有企業家也都跟他分享，品格與人格是孩子最重要的關鍵能力。黃指出，未來國中部的校舍，期盼中央跟縣府能持續挹注資源，早日完成建設。