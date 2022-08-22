桃園市青年事務局舉辦桃園成年禮，今年以「志勇雙全成年禮」為主題，結合志願服務獨居長者及勇氣挑戰自我的精神舉辦一日營隊，將於9月18日帶領桃市高中職學生陪伴新屋區獨居長者共餐、遊戲，並勇闖桃園青年體驗學習園區挑戰多樣高低空設施，不僅為成年賦予意義，還能獲得服務時數證明，充實自我學習歷程檔案。

青年局表示，今年成年禮活動將號召180位桃園高校生走進新屋區獨居長輩家中，共享青銀兩代餐桌談話時光、陪伴遊戲，也協助長者清掃生活空間。此外，學員也將齊聚桃園青年學習體驗園區，拿出勇氣與團隊合作精神，挑戰巨人梯、信心擊球、高空獨木橋等戶外探索設施，經歷象徵「轉大人」的洗禮。最後儀式將頒發給每位學員良善、勇氣、恆心與夥伴成年精神徽章，也將核予學員服務時數及證明。

青年局指出，活動目的期望青年學子們透過志願服務及勇氣挑戰，學習成年對自我的責任以及對社會的義務，也培養在成長路上所需的團隊合作精神及面對挑戰的勇氣，讓參與學員從稚嫩年少，轉變為願意付諸行動關懷社會的成人。

青年局長陳冠穎表示，桃園成年禮因疫情停辦2年，以往各縣市多以運動體能或傳統儀式為主題辦理，而桃園青年局將志願服務方案納入成年禮活動，以回應108課綱青年學子的學習歷程檔案中多元學習表現的需求，活動即日起開放線上報名，詳情可上桃園市青年事務局網站或「桃青參一咖」臉書粉絲專頁或IG查詢。