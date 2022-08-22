王思平絕美婚紗照曝光。（我是凱文工作室提供）

王思平絕美婚紗照曝光。（我是凱文工作室提供）

王思平絕美婚紗照曝光。（我是凱文工作室提供）

王思平絕美婚紗照曝光。（我是凱文工作室提供）

從名模出身轉戰演員的女星王思平，2020年公開與牙醫師李世偉結婚喜訊， 更於12天後再爆懷孕好消息，原本籌備的婚禮因疫情延宕多時，終於決定今年9月17日於文華東方補辦婚禮。據悉婚禮將席開近60桌，斥資7位數打造，她的演藝圈好友宋米秦、千田愛紗、蔡詩芸、李佳穎、楊銘威、林又立、李維維等人都將出席見證幸福的時刻。

王思平婚禮的伴郎伴娘陣容罕見地打破傳統，由鄒承恩夫婦以及歌手鄒宗翰等人擔任，花童則是安排宋米秦的女兒Ellie 俏皮登場。

王思平22日也公開由時尚攝影大師黃天仁掌鏡的甜蜜婚紗照，王思平換穿3套NICOLE ＋ FELICIA禮服搭配摩納哥時尚珠寶品牌APM Monaco與Cartier 1克拉鑽戒，而李世偉則選擇多次參與金曲獎禮賓造型的凡登男仕禮服，別於傳統婚紗風格，此次婚紗照以雜誌時尚大片為靈感，極具巧思。

面對遲來兩年的婚禮，王思平淡定笑稱：「到目前為止沒有特別期待，畢竟小孩也都兩歲，反而覺得突然好忙，要處理好多婚禮的事情。這次從電子喜帖、喜餅小卡到婚禮佈置靈感、橋段等，都由我一手包辦，一邊帶小孩一邊找靈感。婚禮也是這幾個月才定案要辦，很怕細節沒顧到，到時候招待不

周。」

關於婚禮最期待的部分，她說，因為還是希望能美美出席，產後要瘦身真的是比以前時困難許多，終於有非得達成的減肥理由，目前已經瘦了5公斤左右，但還是離最理想目標還有一點距離，「最期待的就是當天可以以很好的狀態出場，好好炫『腹』一下！」

提及婚禮後是否會有蜜月行程？王思平則難得放閃表示：「一定要有！目前計畫中，這是老公欠我的！」