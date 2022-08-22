新北市板橋區浮洲合宜住宅2012年開放抽籤，吸引萬人登記，未料卻陸續傳出房屋遭法拍，房價後續被炒作，監察院去年糾正內政部，直指疑有「假債權、真買賣」問題。新北地檢署後續追查發現，投資團涉嫌找人頭抽屋，後續再製造人頭欠債的假象，利用法拍規避10年不得買賣的閉鎖期，不法獲利2億餘元，檢方今依偽造文書、詐欺罪嫌起訴101名人頭、金主。

內政部2010、2011年執行「機場捷運A7」、「板橋浮洲」兩處合宜宅招商投資計畫，讓符合資格的民眾用低於市價行情便宜購屋，未料卻陸續傳出合宜宅遭法拍的狀況，房屋經法拍後，房價也翻倍漲，監察院去年糾正，質疑39戶涉嫌以假債權、真買賣的方式，規避合宜宅10年內不得轉手的規定。

檢方調閱法院上百宗券證，並向金融業者調閱上千筆傳票，發現有炒房團介入板橋浮洲合宜住宅「日勝幸福站」，大批金主先委託仲介，尋找人頭抽取合宜宅， 並提供購屋資金，後續取得房屋後，仲介就開始尋找買家，買家確定後就偽造人頭欠債的假象，請代書簽約、開立假本票，並讓買家擔任債權人角色，讓法院強制執行拍賣程序。

據了解，炒房團金主有不動產、地產等公司負責人，並找來房屋仲介、地政士、代書、房屋人頭等參與計畫，計畫縝密，有人頭甚至獲得100萬報酬，而仲介每案也抽取萬元佣金。

為避免合宜宅在法拍過程中遭賣出，炒房團還找其他人頭喬裝成租客，使合宜宅被以「不點交」的名義登錄拍賣，甚至以債權人名義，要求法院具狀提高拍賣底價，降低其餘競拍者意願，使得合宜宅法拍流標，房產最後落入買家手中，營建署原有優先承買權，可用85％房價買回，但卻誤信為法拍，而未出手。

檢方發現，原先每戶合宜宅購入價不到1000萬，法拍轉售後可達千萬餘元，總計35戶遭不當買賣，炒房團不法獲利約2億1158萬元，國庫受有4519萬損失。

檢方指出，板橋浮洲合宜宅另涉4戶仍在偵辦中，合宜宅是政府為平穩房價、落實居住正義等公益目的，設立的國家政策住宅，被告製造假債權、利用強制執行程序移轉合宜宅所有權，為法律不容許的犯罪行為，將全力偵辦類似案件，維護社會政策健全發展。