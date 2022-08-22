時逢酷暑，前有勁敵，台糖台南總公司福利社努力創下佳績，開啟10天酬賓優惠！即（22）日起為期10天，消費者買滿20件冰品，每一件降1元，最直接的嘉惠就是原本20、30件外帶的老主顧最有感，也讓人見識到百年老店的活力！

台糖指出，今年四月總公司福利社對面來了一棟知名連鎖超市，只有四坪大的福利社如同小廟遇到了大佛，於是總公司福利社開始著重冰品的來源，將北至嘉義，南到屏東，外加遠道而來的花蓮光復，集結各糖廠特色冰品，以迎戰衝擊。六月濐暑，福利社創下冰品月營收80萬的新高，七月盛暑更一舉衝破百萬，讓經營福利社的員工感到振奮，於是為了酬謝消費者的熱情光顧，有了進一步優惠措施。

台糖福利社主任田村上表示，總公司福利社冰品以各廠的清冰、花生、芋頭、紅豆、綠豆等大眾口味最受歡迎，比較稀有風味如善化廠的核桃蛋黃，旗山廠的酵母、小港廠的酒香糯米、屏東廠的蘭姆葡萄以及光復廠的薄荷冰，也都有青睞者，尤其是洛神花，幾乎一上架就秒殺。

田村上強調，花蓮光復或彰化溪湖有巨大製冰工廠，總公司福利社雖小，但承襲百年糖試所的舊址，小店雖老舊但仍有在維護，待暑假旺季過後，會先小修門面讓消費者有比較清爽、明亮的購物環境，等新冠肺炎疫情一過，福利社打算增設室內座位區，營造古樸的文青風格，讓吃冰的甘甜味也有視覺上的幸福氛圍。