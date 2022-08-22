上市營建股日勝生（2547）強攻ESG！房地產本業、循環經濟、康養樂齡三大事業，同步發威，據今（22）日發布的ESG永續報告書，新北市板橋大案「日勝幸福站」獲2022全球卓越建設金獎，並於2022國家卓越建設獎中獲副總統賴清德頒獎表揚；未來，集團房地產開發案都全面大升級，綠建築、健康數位建築，都已列入必要的標準配備之列。

日勝生董事長林榮顯表示，日勝生為邁向循環經濟時代，ESG規畫早在2011年設計「日勝幸福站」雙鑽石綠建築社區就開始，2021年並導入永續藍圖與集團碳盤查計畫，目前日勝生與日鼎水務已獲得國際SGS溫室氣體盤查證書。

林榮顯表示，日勝生也將以多年TOD軌道經濟聯開案、智慧綠建築、循環經濟與康養樂齡的專業，在台灣打造永續城市與循環經濟鏈。

林榮顯說，「日勝幸福站」是全台唯一在都會區取得雙鑽石級綠建築的大型開發案，是日勝生永續城市的實踐，也是政府合宜住宅政策的重要里程碑。因為以親民價格提供市民高規格居住環境，因此吸引上萬居民進住，達到優質造鎮帶動區域發展。

日勝生在「日勝幸福站」中，社區運用智慧管理系統與節能建材，每年不但減少7.8座大安森林公園二氧化碳排放量，每年水電費也降低約2,000萬元。年度節電約540萬度，相當2,800位市民一年的家庭用電；社區用水量，降低53萬公噸，約當212座奧運賽事級泳池水量。

日勝生也擴大循環經濟事業的投資，子公司日鑽綠能在高雄旗山建立太陽能電廠，總裝置量超過2.3MW，每年發電量超過300萬度。

子公司鼎勝綠能，開發生質能廢棄物循環系統，將廢棄物回收再製，目標供應產業製程原料再利用，打造生質能循環供應鏈。

子公司寶鼎再生水，建設「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」，預估在2025年底完工後，每天至少可供給4萬公噸再生水給大桃園區企業製程使用。

至於建置桃園北區水資中心BOT系統的日鼎水務，投入100億元，接通桃園北區115公里地下管網，2022上半年用戶接管戶數達到11.5萬戶。日鼎水務並與桃園市政府合作推廣回收水取用，總計市民取用回收水量，已較前一年增加9.5倍；廠區自來水用水量，則較前一年減少69％。

日鼎水務還計畫研擬回收沼氣發電技術，未來以再生電力，循環支持下水道系統運作。預計待沼氣技術成熟，每年可產生超過25萬度電力。

日勝生危老指標台北市「僑安新村」案，已於2022年7月動土，為日勝生第一個危老重建案，位於台北市精華地段大安區，面積達一千坪，因此備受矚目。日勝生計畫透過危老改建，依精華區豪宅市場定位，規劃地下4層、地上24層樓綠建築，並延請71年國際豪宅專業的日本國土開發興建管理，以提升舊社區危老重建與安全。

日勝生並以ESG人權、環境及社會因子，評核建構合格供應商資料庫，並擴大在地採購比例大於90%，目前合格供應商已達1,000家。

另外日勝生的康養樂齡事業方面，由於深具銀髮族口碑，推升三芝「日初不老莊園」1期銷售強勁，加上中和「樂陶居」獲得「SNQ國家品質標章獎」，「日初不老莊園」2期計畫將在2023上半年動工。

由於綠建築及健康數位設計，都是日勝生新建案之必要規畫，日勝生計劃以三芝3,550坪的高綠覆園區，搭配康養建築設計與5G Wi-Fi數位網路，將「日初不老莊園」與「樂陶居」打造成為數位健康的示範園區。