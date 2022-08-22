青年從柬埔寨歷劫歸來，結束這場驚魂記。（警方提供／林和生屏東傳真）

5名從柬埔寨歷劫歸來的民眾，在返抵國門那一刻，見台灣刑警接機，懸在心裡的大石終於放下，激動地「抱警」處理，因為他們知道處境安全；有人透露，在國外業績不好時都被體罰，所幸靠著一支暗藏的手機與外界連繫，才盼來營救，結束這場驚魂記。

此行順利返台的3男2女中，有4人設籍屏東縣，家人獲悉孩子前往柬埔寨後，透過立委伍麗華及周春米等人協助，開始籌措每人10至15萬元的贖金，對方才願意放人。

其中有人透露，被釋放當下其實心裡仍是忐忑，眾人圍在一起，等天一亮、馬上趕抵機場，詢問發往曼谷班機，當時航空公司櫃檯曾質疑他們的機票與護照等問題，所幸在駐泰代表處協助下，讓他們順利搭上飛機，也平安抵台。

談起在柬國過程，有人說，當時手機、護照都被集中保管，每隔一段時間會開放跟家人連繫，所幸有支被藏起來的手機，能偷偷對外求援，不僅怕被發現，還要怕沒電，使用起來戰戰兢兢。

雖然沒有被毒打的情事，不過一人表示，在園區內的工作分為詐團業務及招攬的人事部門，只要業績未達標，就會被體罰，包括半蹲、青蛙跳、提水桶等，再沒有改善，就會被關在小黑房裡「反省」。

過程中有領到一個月300至500美金，「但與當初談好的薪資差了一大截」，不過能回來就好。家屬分享與孩子們的談話說，真的很後悔出國。

伍麗華則在臉書指出，這趟原鄉青年的返鄉路途，從他們照片感受到冒險遊歷歸來的天真，心疼這些想賺錢的孩子，表示實在做不來詐騙機房的工作。

她也感謝，若不是大家的幫忙，怎麼能讓他們陸續平安歸來，其中的繁複與驚險，就像在米粒上刻字，費勁不足為外人道；總是，孩子們回來了，但是，仍有許多孩子等著回來。只有一個信念，一個都不能少！