高雄市仁武警方日前接獲情資，大社區民生路一帶藏匿天九牌職業賭場，經警察局督察室與員警到大社區民生路某處倉庫埋伏監控，於8月16日晚間10時破門而入。正在賭博的賭客們因此傻眼，警方共帶回58名賭客調查。

警方經過蒐證，8月16日晚間由先遣警力控制把風人員後，隨即持搜索票破門，當場查獲天九牌職業性賭場。現場賭客見大批警力只好束手就擒，乖乖配合警方搜查。

現場查獲64歲鄭姓犯嫌主持的天九牌賭場，並雇用53歲李姓男子擔任把風人員，在場賭客合計58人。警方另起獲天九牌1副、抽頭金及賭資新台幣22萬元、骰子、押注號碼牌、壓寶盒等證物。

該賭場主持人鄭姓犯嫌為躲避警方查緝，特地將賭場設於大社區民生路某倉庫內，但警方早已鎖定該處所，趁主持人、賭客鬆懈之際一舉擒獲。全案訊後將鄭姓與李姓等2人依賭博罪移送橋頭地檢署偵辦，58名賭客則依社會秩序維護法裁罰。