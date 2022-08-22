在美學當道的時代，許多新銳的青年創作家崛起，而 「青藝力」是台灣藝術圈的新願藝術所創立的品牌，今年青藝力更獲得高雄市政府青年局的指導，推動「青藝力-大港企業永續再生藝術創作計畫」，結合企業ESG，將企業所剩的廢物透過利用再創作，讓青年創作者達到透過創作反思當代問題的效果。

「青藝力-大港企業永續再生藝術創作計畫」將結合保護自然生態和發展藝術生態的跨界合作，邀請5家積極實踐企業ESG的高雄在地企業進行合作，計畫將使用5家企業提供的環保廢料，例如漁網、廢紙、電子廢料等回收，讓年輕藝術家運用於創作中，將廢物透過利用變為寶物。

新願文創最大推手執行長王家荺表示，希望青藝力將來不僅是一個推廣青年藝術的平台，而是形成一個結合青年藝術能量、企業資源、藝文推廣者及藏家相互依賴支持的生態圈。公司創業之箴言源自道德經云：「上善若水，水善利萬物而不爭」，新願文創希望也可以像這潤物細無聲的水般可以慢慢滋養培育出屬於青年藝術家的藝術生態。

新願文創致力於扶持推廣青年藝術，凡是參加「青藝力」相關計畫的青年藝術家都有機會獲得持續在「青藝力」平台推廣和曝光以及參展和媒合的機會。如2021年新願文創展開「青藝力—青年藝術孵化計劃」，於計畫後「青藝力」持續運行，不僅帶領青年藝術家前往台北ONEOFF藝術博覽會，也受邀高雄雄崗美術館的邀約進行展演，不斷串聯高雄在地企業資源，提供不同平台的曝光機會，持續支持和推廣青年藝術，帶動高雄藝術文化產值。

本次計劃藝術創作甄選媒合徵件不限中華民國國籍，凡對本計劃有興趣之18-40歲（含）之青年（1982年至2004年出生者），皆可免費以個人或團隊（團隊不超過3人）報名參賽，甄選將分初選和決賽2個部分。 初選將甄選出5家合作企業提供的5個廢料主題各4位（組），共20位（組）參賽者得以進入決賽，其參加本計劃創作之作品可於「青力永續 藝企再生」藝術展覽中展出。決賽將最終評選出6位獲獎者，總獎金47萬元，第一名將可獲得8萬元獎金，以及價值22萬元的藝術合作年約，全心投入藝術創作。