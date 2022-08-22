隨著年紀增長，身體機能也慢慢衰退，尤其是男性面對性生活的力不從心不免覺得沮喪，對此，泌尿科醫師莊豐賓提醒，千萬別忽視身體所帶來的警訊，當發現排尿、勃起功能和身心靈出狀況，建議可透過男性荷爾蒙低下評估量表判斷，或是儘早就醫，找出更多潛在問題。

莊豐賓在臉書粉專PO文指出，男性在40歲之後身體狀況會大不如前，尤其是出現以下3大徵兆時，千萬不可輕忽。首先是「勃起功能狀態」，根據統計，40歲左右的男性約有接近4成，開始會有不舉、晨勃次數降低、微軟等勃起功能障礙問題。

其次是「排尿狀況」，若出現頻尿、尿不乾淨、排尿時滴到褲子、夜尿次數頻繁，或是出門時因為膀胱無力到處找廁所，這些都是警訊。第三則是「身心靈問題」，若有肥胖、長期抽菸飲酒，或海綿體太少充血，甚至是因糖尿病、高血壓、心臟病等慢性疾病問題，這些都是造成陰莖變小的主因。

最後莊豐賓提醒，若要預防性功能衰退，建議可透過男性荷爾蒙低下評估量表，簡易判斷自己身體是否出現狀況，或是進一步安排健康檢查，找出更多潛在問題，千萬別忽視身體所帶來的警訊，因為這攸關到日常生活及家庭的和諧問題。