26歲吳姓男子今年1月才偷竊花蓮市區某間銀樓金飾遭判刑6個月，沒想到剛出獄的他，今天中午再到另一間銀樓搶走搶走一枚3錢許的金戒，經變賣得手1.7萬餘元，並騎腳踏車逃逸。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

26歲吳姓男子今年1月才偷竊花蓮市區某間銀樓金飾遭判刑6個月，沒想到剛出獄的他，今天中午再到另一間銀樓搶走搶走一枚3錢許的金戒，經變賣得手1.7萬餘元，並騎腳踏車逃逸。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市中華路聚集10多家銀樓，有銀樓一條街之稱，26歲吳姓男子今年1月才偷竊某間銀樓金飾遭判刑6個月後，剛出獄的他，今天中午再到另一間銀樓佯裝要購買金戒指，趁店家不注意，搶走一枚3錢許的金戒，經變賣得手1.7萬餘元，並騎腳踏車逃逸。警方表示，吳男犯案用的腳踏車停在花蓮車站前，疑似已逃到外縣市，正全力追緝。

花蓮警分局指出，今天中午花蓮市中華路某銀樓發生搶案，吳嫌向店家佯稱要購買金飾，趁店家拿出戒指後直接搶奪，並騎自行車逃逸到中山路另間銀樓變賣，得手1萬7千餘元。

花蓮警分局表示，獲報後立即成立專案小組，並調閱監視器掌握吳嫌動向，目前已在花蓮火車站前尋獲吳嫌自行車，正積極追緝中。

據了解，該名吳姓竊賊無業，曾於2019年與同夥行搶花蓮市區一家銀樓，得手14萬元金飾，事後遭判刑8個月，怎料出獄後仍遊手好閒，並在今年1月以類似手法偷走另一間銀樓4.1錢的金戒指，經警方調閱周邊監視器分析比對，在約200公里遠的台東市區將人逮捕，並被判刑6個月。