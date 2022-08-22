本屆電視金鐘獎將分2天舉辦。（三立提供）

台灣影視這幾年未受疫情影響，表現更亮眼，戲劇題材更加多變，質量更受到國際市場矚目；綜藝節目也開創新局，不同的實境節目創新表現，成績也是有目共睹，創造出驚人的成績。為面對影視市場瞬息萬變的大時代來臨，「第57屆金鐘獎」電視綜藝與戲劇將首度分開舉辦，分別為電視節目類頒獎典禮及電視戲劇類頒獎典禮，以符合創作力度大爆發的時刻。

本屆金鐘獎首次新增「國際工作坊」及「人氣獎票選」2項活動，國際工作坊主要目的是台灣影視產業業內人士，能藉由專業講者經驗分享以及充分的互動與交流，增進台灣影視製作實力，並促進台灣影視作品與國際平台的合作機會與能見度。「人氣獎票選」則是因為近年來台劇創作量大且質優、加上串流平台推波助瀾，口碑、收視率和話題三者兼具，已重新吸引大眾目光，漸漸在國際上發酵。綜藝節目也不惶多讓，多元綜藝型態興起，音樂、選秀、實境類節目越做越精緻，創造收視率也延伸出獨有的商業模式。因此，將借社群世代的傳播特性，與相關社群媒體平台合作大量廣泛曝光訊息，邀請全民參與網路人氣票選活動，票選出「最具人氣戲劇節目獎」及「最具人氣綜藝節目獎」2個獎項。

第57屆金鐘獎以「流」為核心，發展出具有系統性又能表現三場典禮獨特屬性的視覺，在流動的線條中，展現出我們身處於萬流交匯的影視浪潮大時代，從廣播的經典律動出發，到節目類典禮的恣意奔放，最後再回歸戲劇類典禮的內斂奢華。

第57屆廣播電視金鐘獎再度邀請曾統籌製作國慶總統府光雕展演而獲得德國紅點設計大獎的藝術家陳怡潔擔任視覺總監，她與洋蔥設計創辦人黃家賢二度聯手打造主視覺，廣播金鐘獎主視覺以由數位傳輸(點)與聲波律動(線)共流為概念，展現出聲音的魔法；電視金鐘節目類則以取材傳統電視的Color Bar與OTT新媒體的視覺語言，表現跨世代觀眾的視覺經驗；電視金鐘戲劇類則以連續影格忽明忽暗的光影帶動為靈感，建構出所創造的戲劇世界，與跨語言界線流動的宏觀視野。其他製作團隊成員還包括具有二十多年演唱會製作經驗的天空藍工作室表演總監張文玲，還有必應創造團隊表演總監鐘啟銓導演，他在電視圈經驗豐富，曾製作過許多膾炙人口的大型表演活動。

2022年「第57屆金鐘獎」頒獎典禮將於國父紀念館隆重舉行，10月15日為廣播金鐘頒獎典禮，10月21日是電視節目類頒獎典禮，10月22日則是電視戲劇類頒獎典禮，由三立電視台負責典禮製播。