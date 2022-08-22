教育部提出開學後的校園防疫新制，校長團體表示，疫情發展難預測，很擔心開學後只要有學生確診，仍有一大堆同學請假，造成上課受影響；家長團體則說，希望教育部能立即請學校開設雙軌課程，有疑慮的家長可以讓小孩請防疫假，讓學生在家線上學習。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小張信務表示，新制可以避免學校動不動就停課的問題，他們樂觀其成。不過在9月就要進行舊制和新制停課規定的轉換，教育部應該加強宣導，讓家長及民眾都知道，才不會造成學校運作一團亂。

張信務進一步指出，停課新制上路後，家長仍可能因為小孩班上有同學確診，就不讓他們的小孩到校上課，屆時請假的學生太多，老師上課仍會有問題。因此老師現在就應該有所準備，對於太多學生請假，要隨時讓線上教學或會成教學上場，以保障每個學生的受教權。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽則說，因為小朋友疫苗施打率提高，家長都慢慢接受與病毒共存，因此希望新的停課的標準除非有嚴重情況發生，否則不要太常進行變動。

王瀚陽進一步指出，國內每天確診人數仍多，希望教育部能立即請學校開設雙軌課程，讓有疑慮小孩可以情防疫假後在家線上上課，學習不中斷。不過家長普遍反映線上學習效果不佳隨著疫情趨向共存與正常生活，應將線上授課降至最低需求。