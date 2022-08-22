疫苗採購合約列為國家機密封存30年引發熱議，國民黨台北市長參選人蔣萬安22日表示，民進黨就是最大的詐騙集團，香菸走私說是「超買」，論文抄襲說是「參考」，現在疫苗合約封存30年說是「保存」。（陳君瑋攝）

立法院國民黨團19日開記者會質疑疫苗採購合約，衛福部認定以「密」件，要30年才能解密，立法院民進黨團今（22日）開記者會回應，疫苗採購都依法進行，外界稱30年保密是國家絕對機密、採購黑箱等，都是胡亂指控，盼在野黨不要惡意製造謠言。

民進黨團表示，籲國民黨立委把規定搞清楚，公文分為國家機密及一般公務機密，國民黨指控這是「絕對機密」，根本是故意且錯誤的，因為疫苗採購合約是以一般公務機密處理，只有「密」一個等級。

民進黨立委郭國文表示，為了選舉而抹黑，針對國民黨台北市長參選人蔣萬安一再批評疫苗採購資訊被列為機密封存30年，這種抹黑的言論實在令他看不下去。立法院有成立 疫苗調閱小組，能夠調閱資料，蔣萬安不只是召集人，更早在去年11月15日就親自調閱過資料，根本沒有封存的問題。

他強調，採購資訊為了遵守合約的保密條款，依照「行政院文書處理手冊」列為保密公文，並不是國家機密。疫苗是政府重要鉅額採購，所以公文保存30年，但不代表保密30年。

此外，前衛福部長陳時中也主張，在遵循契約的保密年限下，追求公開透明最大化。根據立法院的決議，在疫苗全數交貨後2個月內，要向財政委員會提出報告，並提供會議記錄至委員會備查。

郭國文強調，各國幾乎都沒有公開採購資訊；先前比利時的部長將購買疫苗的價格公開發文，引起廠商抗議違反保密協議，最後也刪文處理。這些事情完成時，明明大家同為立委的一員，為什麼蔣委員就是這麼健忘，不記得相關作為？這不是不用心，就是有心要抹黑！