桃園分局警友辦事處主任簡寶鋐頒發破案獎金。(桃園分局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園分局警友辦事處主任簡寶鋐頒發破案獎金。(桃園分局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園分局警友辦事處主任簡寶鋐頒發破案獎金。(桃園分局提供／蔡依珍桃園傳真)

柬埔寨打工詐騙事件頻傳，桃園市長鄭文燦下令針對市民遭騙案，比照重大刑案受理調查，桃園警分局日前接獲家長報案，抽絲剝繭一舉破獲陳姓女子為首的「送機小組」成員，陳女也遭收押，桃園分局警友辦事處主任簡寶鋐肯定員警勇於任事精神，22日頒發破案獎勵金鼓勵有功同仁，希望給他們最即時的鼓勵，也期望再接再勵，救回更多受困市民。

桃園分局埔子派出所日前接獲被害人父母親報案，稱兒子被詐騙至柬埔寨工作，人身自由遭到限制，立即與偵查隊組成專案小組追查，經跟監蒐證並報請桃園地檢署指揮，順利於8月19日收網，一舉破獲陳姓女子為首的「送機小組」成員，陳女被依《刑法》「意圖營利詐騙使人出國罪」移送桃園地檢署，檢方複訊後向桃園地方法院聲請羈押獲准。

桃園分局警友辦事處主任簡寶鋐對於埔子派出所及偵查隊專案小組成員，在受理案件後，能細心查證並抽絲剝繭，待時機成熟隨即持拘票拘提相關嫌疑人到案，員警認真負責並勇於任事精神極表肯定，簡寶鋐偕同秘書長朱世丞到分局頒發破案獎勵金鼓勵有功同仁，希望給他們最即時的鼓勵，也期望大家再接再勵，對於各界矚目的「被詐騙出國限制行動」等被害案件努力來追查，也跟民眾多加宣導類似案例，希望從源頭來阻絕詐騙。

簡寶鋐表示，警力有限，民力無窮，警友辦事處一定會當分局最有力的後盾，希望警民合作，一起做好治安工作，給民眾一個安居樂業的生活環境。

桃園分局長黃富村對於警友辦事處的鼓勵，代表分局所有同仁表達誠摯謝意，期許大家更戮力於轄區治安、交通、為民服務等工作上，也呼籲民眾遇案一定要互相提醒及謹慎查證，有疑問可打110或165反詐騙專線查詢，切勿讓自己身陷險境。

黃富村說，桃園警方針對涉及出境從事詐騙工作而被限制人身自由案件，比照重大刑案受理、調查與管制，也會通報外交部、刑事警察局協助偵辦。另外也將嚴查境內的詐騙集團，如對於設法從國內負責安排民眾出境的人員，一經查獲將溯源追出幕後操控集團，以降低民眾受害。