藝人余苑綺罹患直腸癌，努力抗癌8年病逝，享年39歲，她在節目上說過，生活健康、不吃油炸物、外食，還有規律運動，怎樣都沒想到自己會得癌症，而營養師聽完這番話，直言余苑綺只做對一半，好的東西吃不夠，沒有增加攝取蔬菜等膳食纖維達到每天排便，也是無用。

余苑綺過去在節目《醫定要知道》表示，自己是家中生活習慣最好的人，不菸不酒、不挑食、不吃油炸、少外食，還有運動習慣，比起家裡有的成員不運動還天天熬夜、不喝水又抽菸，有天壤之別，連媽媽李亞萍都誇她是全家的健康寶寶。

余苑綺表示，就是因為自認生活習慣良好、很健康，所以剛開始拉肚子、出現血便的時候，從沒想過會是癌症，拖了1個月才就醫檢查，被醫師診斷為直腸癌時，全家都非常震驚。

聽完余苑綺的飲食習慣後，在座的營養師劉怡里指出，余苑綺只做對一半，雖然不吃燒烤、炸物、少外食，但在營養調查中發現，現代人飲食很多都是「好的東西沒有進來」，也就是膳食纖維不足，膳食纖維能刺激腸胃蠕動，五穀類、豆類、蔬菜類、根莖類、菇藻類等都富含膳食纖維，成年人每天應該攝取不少於25克的膳食纖維，才能保持腸道健康。

劉怡里指出，現代人愛吃精緻，含大量糖分的甜食，吃多會讓腸道菌相改變，腸道壞菌增加、好菌減少進而影響排便，所以預防腸癌，壞的減少後好的要增加，做到均衡飲食，並注意生活習慣。