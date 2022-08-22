俗話說「錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能」，好的內在與性格通常是擇偶的第一標準，但不可否認，經濟能力也是重要的考量項目之一。星座專家唐綺陽在運勢命理網站《靈匣網》發文指出，雙魚座、處女座、天秤座的人超會賺錢，是名副其實的金龜婿候選人。

第三名：雙魚座

雙魚好奇心旺盛，樂於接收新資訊，加上天生對金錢敏銳，以及擅於和他人打成一片的社交能力，通常會在與朋友聊天的過程中，吸收許多新的投資觀點，大家也很樂意與雙魚分享訣竅與經驗談。除了多問多聽多聊，雙魚也願意主動嘗試，這份積極付諸實踐的行動力，讓雙魚有很高機會在投資或創業中獲利。

第二名：處女座

處女是十分重視財富的星座，金錢對他們來說，是很重要的安全感來源，而腳踏實地的性格讓處女願意花時間投入工作中，為了換取回報不怕麻煩與辛苦。很多處女的高收入其實是被現實所迫的，因為責任感爆棚的他們重視家庭與戀人，絕對不會推卸自己應盡的義務，為了讓重要的人生活得更好，或家中有任何金錢需求，處女都會竭盡所能、想盡辦法賺更多的錢。

第一名：天秤座

天秤很會賺錢也很會花錢，他們並非沉溺於物質享受，而是天生的貴族體質，讓他們對於花錢看得很開，絕不會委屈自己。或許天秤看似花錢大手大腳，但他們其實很擅長達成「收支平衡」，熱愛工作且具有野心的天秤其實很懂得把自己放到合適的位子，並適時地展現自己，收入絕對不錯，唯一要注意的是，他們常常因愛面子而大手筆請客，最好找個擅長理財、存錢的另一半。