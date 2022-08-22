元智大學電機系學生張瑄祐、徐嘉成、廖千慧、吳奕帆，在教授李宇軒帶領下，參加2022教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽，以終端除霧工坊作品眾多隊伍脫穎而出，勇奪智慧終端裝置類組金獎，為該組獲獎隊伍中唯一私校。

教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽分成智慧健康類組、智慧終端裝置類組和智慧環境類組，元智大學電機系團隊參加智慧終端裝置類組，主要目標以晶片系統技術、智慧化技術或平台來解決終端裝置上的議題。該組別有15支隊伍晉級決賽，透過簡報解說、實際模擬和評審問答，將各項成績綜合並列入決賽評比。

成員表示，有鑑於現今自動駕駛的興起，越來越多大廠投入資金開發，先進駕駛輔助系統與人工智能是現今車用電子的發展主軸，但是行車事故的頻傳，行車安全成為急需解決的問題。團隊分析過往事故的可能成因與AI的性質，歸納出兩項待改善的缺點，包括AI極度依賴精確的輸入影像不適合在惡劣氣候中使用，且運算時間較長導致反應時間較短是隱憂。

李宇軒表示，終端除霧工坊期望可以利用該技術所擁有的高幀率、低記憶體使用、高吞吐量的特性，減少後續ADAS的硬體負擔，保障自動駕駛車輛之使用者的安全，為智慧終端裝置的發展貢獻一份心力，共同創造舒適安全的行車環境。