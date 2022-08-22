近期美國參議員訪台，各界再開始討論「台美租稅協定」可能性。

資誠（PwC Taiwan）稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，美國和其經貿合作夥伴簽訂租稅協定，最明顯的好處在於可將美國高達30％的扣繳稅率降低至5％、10％或15％等，降低外國個人和企業投資美國的成本，避免接近一半的獲利被稅「吃掉」，並無須為降低美國扣繳稅負而大幅限制對美投資規模，或透過複雜之多層投資架構而創造額外的維護成本及面臨各種稅務風險。

其次，針對外國公司在美國境內做生意，何時達到需要在美國申報、納稅之門檻，在美國國內法的標準十分模糊，經常難以確切認定並需要面臨一定的不確定性和潛在的稅務風險，與此相比，租稅協定所採用的「常設機構」標準則明確很多，外國公司在規劃其美國生意有較清楚之「可以」及「不可以」進行的活動範圍，有利於管理其國際稅務風險。

除此之外，租稅協定通常亦包含其他有利於個人和公司避免雙重課稅的條文（例如明確定義各方對員工短期外派薪資，或其他所得類型的課稅權），並讓雙方稅務機關能透過相互協議程序協商解決兩邊稅法的衝突。

惟美國為避免有人透過形式上符合租稅協定條文，但實際上缺乏商業實質的安排濫用租稅協定，享受不應該享受的稅務利益，故設計了一個十分嚴格及複雜的「利益限制條款」，雖然以居住地在台灣之個人，或營運總部在台灣的公司為例，很多應能符合此條款的立法精神，但仍需要審慎評估，以免因不符合要求，除了失去相關稅務利益外，同時還面臨各種漏、短報等罰則。

同時，因美國的租稅協定通常包含雙方可以例行性和隨機進行稅務資訊交換的條文，美國稅局也和許多租稅協定夥伴在交換資訊，居住於台灣的美國籍人士應已習慣美國稅局能透過FATCA取得他們在台灣的銀行帳戶等資訊，但在有租稅協定的情況下，此資訊交換將由單邊變成雙邊，台灣稅務機關也能從美國要求台灣居住者在美國的所得和財產資訊，更進一步增加稅務資訊的透明度。

蘇宥人提醒，因美國稅務法令十分複雜，除租稅協定將影響之聯邦所得稅，尚有州稅、地方稅，以及如遺贈稅、關稅、貨物稅等，在某些情況下也需要納入考量。

無論已在美國投資或營運，或是只有相關計畫之台灣個人及企業，在進場、營運和出場階段，都須注意當地可能產生的各層級稅負，並諮詢美國稅務專家，在符合當地稅務法規的基礎上，維持及提升投資和營運效率。