余祥銓談余苑綺遺言影片 心疼喊「狀態不太好」：最好不要公布比較好

余天二女兒余苑綺和癌症對抗8年，昨(21日)仍不幸辭世，享年39歲，礙於白髮人送黑髮人禁忌，弟弟余祥銓之後負責將姊姊的遺體送往殯儀館，深夜余祥銓發文悼念余苑綺，寫下：「我最愛的二姐，妳現在在天上當天使了，不會再痛苦，難過了」，而余祥銓口中的天使姊姊，生前也有如天使般暖心，之前余祥銓透露曾有段時間愛賭缺錢，不敢跟爸媽說，余苑綺知道後默默出手幫忙，也不傷害弟弟自尊，可見她的體貼。

據《TVBS》報導，余祥銓過去受訪曾分享姊姊余苑綺的貼心，坦言二姊真的對她很好，以前他可能有些壞習慣賭博或遇到不順缺錢，無法跟爸媽說時，余苑綺曾很貼心的準備了5萬元台幣放在袋子裡，她對自己平時節省，對弟弟卻很大方，還在袋子裡留紙條寫下：「弟弟我知道你最近沒錢，這些先拿去用」。

話說到此，余祥銓被記者虧後來有記得還錢嗎？他無奈回：「當然有還啊！只是比較後面一點才還的」，又問余祥銓二姊平時是如何生活節省？他開玩笑說：「她很省啊！連衛生紙都要叫我買」，還會幫余苑綺買米，讓余祥銓笑說：「（姊姊）又不是住在深山裡」，更指姊姊家煮的飯比家裡好吃，平時沒事都會到余苑綺家「蹭飯吃」，也可見姊弟好感情。

余祥銓說，之前姊姊治病時，自己就盡量少在余苑綺面前提到病情或問近況，「盡量對她笑、盡量陪她聊天、或陪她的小孩玩」，讓余苑綺有時間可以好好休養，也坦言自己不是姊姊，無法知道對方有多痛，只能用自己的方法幫余苑綺分憂解勞。如今余苑綺先走一步，余祥銓也有如一夜長大般，在臉書承諾：「妳前幾天跟我講的話，叫我照顧好樂樂跟弟弟，還有爸爸媽媽，我答應你的事，一定會做到的， 我一定會越來越好，妳放心」。