由於高溫導致電力供給吃緊，四川21日啟動「突發事件能源供應保障一級應急響應」，繼續對工業用戶限電。四川作為太陽能電池產業基礎原料「多晶矽」生產重鎮，相關企業面臨停產危機，預料約20.7萬噸矽料產能將受影響，使得本就緊缺的矽料市場供給雪上加霜。

第一財經報導，四川是太陽能產業鏈上游多晶矽料的主要生產省份之一，有多家太陽能龍頭企業以直接或參股的方式在四川樂山參與生產。大陸多晶矽佔全球產量的七成以上，其中四川產量約佔大陸產量13％，僅次於新疆和雲南。

本次受影響的矽料產能約有20.7萬噸，分別是來自永祥樂山（通威股份）的10.7萬噸和來自協鑫樂山（協鑫科技）的10萬噸顆粒矽。協鑫科技表示，受限電影響，如果當地矽料產能全部停產，單月將預計影響9000噸產量。

上海有色金屬網分析稱，目前在太陽能各環節影響較大的主要為矽料以及電池片企業，尤其矽料企業在前期便一直呈現緊缺狀態，限電有可能使得剛剛趨穩的市場價格再度上漲。

中國有色金屬工業協會矽業分會指出，四川當地的工業矽、多晶矽、單晶矽生產企業產出預期大幅下調，其中多晶矽生產企業從停產到恢復，從降負荷再到滿負荷，影響產出的時間將至少持續10至15天。