嘉義縣衛生局選定有「極限村」之稱的六腳鄉永賢村等5村落為示範點，將在年底前舉辦26場共400人次的失智普篩，建立起前段預防、中段醫療和後段管理一條龍整合失智照護模式。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為打造最完善的失智預防、照護系統，嘉義縣衛生局結合六腳鄉公所、嘉義長庚醫院失智共照中心、弘道基金會及長庚科大團隊，選定有「極限村」之稱的六腳鄉永賢村等5村落為示範點，將在年底前舉辦26場共400人次的失智普篩，建立起前段預防、中段醫療和後段管理一條龍整合失智照護模式，未來可望複製至其它鄉鎮、村里，讓縣民都能獲得妥善在地化失智照護。

嘉縣老年人口比率達21.39％全台之冠，六腳鄉更高達27.99％，其中65歲以上長者每13人有1位失智，為全面照護每1位失智長輩，更不讓失智者成為漏網之魚，因此，衛生局積極規畫「失智整合照護示範模式」，並選定六腳鄉最老及資源相對缺乏的永賢村、竹本村、魚寮村、六腳村、六南村進行試辦，今並舉辦第1場普篩。

衛生局長照科長邱妙薰指出，「失智整合照護示範模式」是嘉縣自有專屬，從前段公衛教育普及民眾對失智的認知、營造友善態度，到安排26場、400人失智篩檢，再針對疑似失智個案，串連嘉義長庚醫院提供快速確診、醫療導入後，最後由當地衛生所針對失智個案進行管理、追蹤，打造最完善在地化失智照護一條龍模式。

衛生局局長趙紋華表示，為打造嘉義縣失智整合照護示範點，衛生局主動出擊辦社區說明會、篩檢評估專業培訓，除提升社區民眾對失智的認識，為發掘更多疑似失智長輩，更透過社區定點巡診、3＋1醫療車、社區活動等，安排65歲以上長者進行全方位篩檢，內容包括老年憂鬱症、極早期失智症AD-8測量、營養評估、身體組成分析、體適能等項目，另針對獨居或行動不便長者以到宅篩檢方式提供服務。

趙紋華說，「失智整合照護模式」透過篩檢早期發現，並整合失智共照中心，即早介入進行確診及管理，期望達預防延緩失智之成效，「從六腳出發」，未來再複製擴散到各鄉鎮市。