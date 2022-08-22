高雄市政府教育局與衛武營合作，推動「劇場藝術體驗教育計畫」，以「劇場體驗課程」、「讀劇課程」為主軸，讓藝術從小扎根，為學生帶來探索劇場的活動，培養更多學子對於藝術的欣賞能力與創造力。22日活動現場有衛武營、教育局、學術界、國防部、業界與40所學校代表參與，在新甲國小的讀劇表演下揭開序幕。

2021年高雄市政府教育局首度與衛武營國家藝術文化中心攜手合作「劇場藝術體驗教育計畫」，共有23所學校參與計畫，從演前體驗、演出欣賞、演後分享，一個劇場微型課程，帶領孩子進入劇場的殿堂、探索劇場的奧秘，透過欣賞不同的劇碼，有歌劇、音樂劇、舞蹈與馬戲、傳統戲曲等精彩多元的表演類型，讓學生感受到表演藝術所帶來的震撼。

2022年高中職國中小共34所學校參與，更擴增讀劇課程、辦理讀劇師資培訓工作坊，也獲得熱烈的迴響，申請非常踴躍，最後由34所學校脫穎而出，將於111學年度執行本計畫課程。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營不只是一座提供表演團隊演出的場地，更肩負著培育劇場人才與文化傳承的責任。「劇場藝術體驗教育計畫」將劇場藝術資源帶進校園，強化學生們對於文化藝術還有美學的感知，持續為未來培養藝術的參與者。

高雄市政府教育局副局長陳佩汝說，「劇場藝術體驗教育計畫」參與的學生包含三級學校，從小紮根，向上成長，相信定能充實學生的藝文涵養，讓美學豐富學生的人生，讓學生享受全然不同的學習，開拓不一樣的美學視野。

新甲國小校長薛瑞君表示，「劇場藝術體驗教育計畫」，讓學生透過劇場課程的引導與啟發，學到許多難得的經驗與體悟，不論結合肢體表達、發聲練習、還是議題教學與感知體驗，都讓學生們深度體驗戲劇產生的過程與趣味，更促進藝術多元的發展，讓學生透過實際參與，促成在地藝術人才培養，提升南台灣藝術的教育文化。