統一獅41歲老將潘武雄今年將卸下球員身分，「最後一武」將在10月1日府城登場，17年球員生涯中累積許多紀錄也斬獲不少獎項，但也讓他身上大小傷勢不斷，雖然因為關節唇動刀被醫生下達「少撲令」，但他始終想念「草皮的味道」，在訓練師建議下又繼續在場上奔馳，「我覺得人總是要嘗試，不嘗試的話永遠是零。」

談到決定接受新身分的關鍵，他說：「我看到公司對我的好，是時候該為球隊付出了，不然以我這種傷勢在別對可能職業生涯就結束了，但我在統一打了17年。」

潘武雄生涯累積1204支安打、129轟、84次盜壘成功，曾拿下2007年新人王、2009年及2012年打擊王，更曾締造外野最佳九人3連霸，但身體健康一直是他最大課題，生涯17個球季都沒有單季出場數達到3位數，也讓他有了「院長」封號。

過去在場上潘武雄都拿出百分百的拼戰精神，雖然導致大大小小的傷勢，但他並不後悔，「在場上我就是盡全力去拚，這樣球賽才會精彩，我在場上就是毫不保留，想展現美技、與投手對決，如果現在重來一次，我還是會努力去拚，想做我自己。」

被問到如果生涯中少了哪一次的傷勢，或許能夠經歷不同的生涯？潘武雄想了想說：「大概是肩膀吧！」他在2010年在比賽中因撲接導致左肩關節唇破裂，該年他只出賽30場球季就提前報銷。

「要說傷這是對我最大傷害嗎？其實也只是影響到丟球而已。」潘武雄淡淡的說。動刀後被醫生下達「少撲令」，但他說：「我喜歡聞草皮的味道。醫生是沒有禁止，只說盡量避免，但訓練師跟我說就去試看看，如果受傷了我們再來拚。」

潘武雄一席話令在場記者們都有些驚訝，因為從他口中說出來的這席話聽起來是如此的輕鬆、簡單，他說：「其實在撲的當下都沒事，只有在比較疲憊時會感覺不適。如果沒有訓練師這番話，我可能也不會再撲下去，但人總是要嘗試，不嘗試的話永遠是零。」