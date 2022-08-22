新北市議會22日二讀通過《新北市自助選物販賣事業管理自治條例》，其中業者反抗最大的「住宅區的夾娃娃機店，不得在夜間10點至早上8點營業」，修正為業者擬定夜間管理計畫，並報經發局審查通過後，使得營運。全案將待三讀過後，預計明年9月上路。

新北市議會今審查《新北市自助選物販賣事業管理自治條例》，議員對於第七條規定，對於娃娃機營業場所位於住宅區者，不得在晚間10時至隔天上午8時營運爭論多時，認為這項規定對產業發展影響甚鉅。

國民黨新北市議員周勝考指出，業者營運在前，自治條例訂定在後，業者都已經投資下去，市府卻訂定六都最嚴格的管理法規，沒有彈性，反而可能造成新興行業沒落。

周勝考認為，法條應該給業者申請或申訴管道，例如可以提出安寧計畫，看是要請人去顧，或如何在這段時間把聲音降到最低，由經發局管理單位核准後繼續營運。

經發局長何怡明指出，因時間規定有很多討論，為了兼顧整個營運管理及促進住宅區安寧與安全，法條修正為業者只要擬具夜間管理計畫，就能在夜間營運。

國民黨新北市議員陳明義指出，經發局是否有能力每間都審查，後續又該如何管理，如此開放，自治條例恐怕有訂跟沒訂一樣；國民黨新北市議員陳儀君則說，相關審查標準也應該跟業者清楚說明。

何怡明說，計畫審查經發局在疫情期間都有執行過，業者提出的管理營運計畫，有包括噪音管制等內容，也希望夾娃娃機店業主間能夠成立聯防系統，保障住宅區治安問題。

由於規定影響規模大，法令實施時間也引發議員爭論，民進黨新北市議員李余典說，希望給業者多點時間，看是要跟房東討論，或是另覓地點，希望把公告六個月後實施改到明年9月上路，獲議會通過。