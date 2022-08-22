余祥銓談余苑綺遺言影片 心疼喊「狀態不太好」：最好不要公布比較好

資深藝人余天與李亞萍的二女兒余苑綺勇敢抗癌8年，21日仍不敵病魔辭世，留下4歲女兒樂樂與2歲兒子小可愛兩個稚子。余天、李亞萍跟余苑綺老公Gary下午3點離開靈堂去看余苑綺未來長眠處，並透露告別式將在下周一（29日）舉行，弟弟余祥銓後來也出來受訪，聊到余苑綺的4歲女兒樂樂，他心疼表示，樂樂其實知道媽媽離開，「她滿聰明的，平常都會看YouTube吃播，昨天用語音搜尋二姊的名字。我叫她不要看⋯⋯」

余祥銓坦言，全家人狀況都不好，難過到都沒有吃東西，「比較擔心爸爸，他昨天回家量血壓，滿高的，快到200，他前陣子又才中風，滿擔心爸爸的身體。」

他說，「二姊最後跟我講幫她照顧兩個小孩。最後兩天都有去陪她，她沒什麼力氣，要走的前一天晚上她握著我的手跟我講她有心願，可是她講不出來。她之前有我們講了，能做到的都會幫她做」。至於余苑綺的遺言影片，他認為影片最好不要公布比較好，因為姊姊最後狀況不太好。他也說，或許這樣對姊姊可能是一種解脫，「因為她最後真的很痛苦，爸媽放不下、家人放不下，她都不捨得走，爸媽沒說放下了，她不走，直到爸媽說放下了、放下了，她才離開」。

余祥銓傍晚再度出來告知守候的媒體不會有人來了，大家可以回去休息。他也表示，照理說白髮人送黑髮人是不太好，所以爸媽待在靈堂的時間不會太長，看完姊姊的長眠地後會直接回家；至於余苑綺將長眠何處？他透露，「應該是豬哥亮伯伯之前在的那邊（擁恆園區），在基隆暖暖附近，還不確定，剛剛才過去看」。他說因為姊姊是基督徒，家人不用守靈，追思會也會以比較溫馨的形式舉辦。