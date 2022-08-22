台南市警察局第二分局民權派出所警員凃明誠（左）為人服務熱心。（摘自台南市警察局臉書／洪榮志台南傳真）

台南市警察局第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑都是未婚暖男，經常因熱心服務獲肯定。傳出殉職的消息後，家屬都難以接受，頻問「為何只是查贓車，竟然會喪命？」警界同事也感到十分難過。

36歲的警員凃明誠，未婚，警察專科學校第23期畢業，歷任前台北縣政府警察局、新北市政府警察局樹林分局警員， 2016年10月24日調任台南警局第二分局民權派出所服務迄今，目前住在關廟區。

民權所同事表示，凃明誠為人服務熱心，屢次上新聞。2018年不諳中文的日籍男子前田騎單車環島抵達台南時，由於想要添購閃爍燈安裝在單車上，凃明誠因會話能力佳，曾經擔任臨時翻譯，並帶他到赤崁商圈的單車店買到滿意的閃爍燈，讓對方繼續旅行，還曾多次幫助迷途老婦返家。

家中長子的凃明誠，其父母第一時間趕到安南醫院時，還不知道兒子的情況；當得知兒子殉職後，當場哭倒在椅子上，令人鼻酸。

市長黃偉哲下午2點抵達安南醫院慰問時，凃明誠的母親對黃偉哲哭喊，「市長你要為我做主！」也讓黃偉哲相當難過，紅了眼眶。

27歲的曹瑞傑警專32期畢業，歷任台北市警局文山二分局警員，2020年1月4日調回家鄉台南服務，分發到民權派出所服務至今，目前住歸仁區。

曹瑞傑有健身習慣，體態壯碩，還不時會PO慢跑、運動等照，相當陽光。2021年寒流來襲時，台南入夜後的室外溫度僅10度，曹與民權所同事陳科志在中山路巡邏時，發現95歲的周姓老翁坐在中央分隔島，瑟瑟發抖，先將對方帶返所避寒，再以人臉辨識系統查出周姓老翁身分後，通知家人帶回。