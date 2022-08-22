2022年全國中等學校熱舞大賽（HDC）將於本周六（26日）下午5點於新北板橋大遠百進行決賽，來自北、中、南、東區的46支隊伍，將展現最強「舞」力。

本屆全國中等學校熱舞大賽是創辦以來最具規模的一屆，高中體總採分區進行3周預賽，北、中、南、東區共115隊、超過700名學生報名參與，最後遴選出國中組13隊、高中女生組17隊及高中混合組16隊，共46隊本周六齊聚新北板橋大遠百爭取最後榮耀。

高中體總今天（22日）今天為全國中等學校熱舞大賽決賽舉行記者會，邀請四區代表隊員與高中體總吉祥物WooHoo一同跳出中學生的青春活力，並集結頂尖評審群SEVEN、搗蛋、泓龍、曉杜、阿正、阿觀、小倩等知名老師，和今年世界中學生運動會霹靂舞銅牌、也是本屆HDC參賽選手許馥雅互尬舞技。

小學二、三年級就接觸街舞的許馥雅，原本小時候最先喜歡的運動是體操，接觸舞蹈後一開始先學HipHop，後來發現街舞Breaking有不少動作很像體操動作，就一直練霹靂舞到現在，目前就讀台北市立永春高中二年級，因為是普通高中，她努力兼顧學業與興趣，利用課餘、休假一周練習4天，一天約3小時。

談到2024年巴黎奧運將霹靂舞列為競賽項目，許馥雅相當興奮，「奧運是體育界的最高殿堂，能夠登上這個舞台，可以讓街舞運動被更多人認識，老師也鼓勵我努力朝前進奧運努力，不要因為年紀較小而不敢嘗試。而Breaking雖然男生在力量上等一些技巧較吃香，但女生也有柔軟度不錯的優勢，仍具備競爭力。」

許馥雅表示，國內今年3月、7月已經辦過兩場國手積分賽，她獲得兩站的青年女子組冠軍及第2站成人女子組第3名，接下來9月17日還會有第3站國手積分賽，以及10月韓國世界錦標賽，雖然她的積分不在成人女子組前8強未能獲得出國補助，仍有打算透過自費方式挑戰世錦賽。

除了舞蹈和體操，許馥雅也很關心羽球運動，她笑說：「因為有人說過我長得蠻像羽球好手戴資穎，就開始關心她的比賽。」