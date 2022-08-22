韓國昨（21）日發布的一個報告顯示，在過去20年，韓國半導體產品對中國的出口依賴暴增近13倍，從2000年佔總體對中出口的3.2％，暴增到去年的39.7％。報告說，首爾當局需要採取行動解決相關風險。

美國之音報導，韓國工商商會在一份有關韓中建交30週年的報告中表示，韓國高附加價值產業對中國的依賴日益增長，一旦兩國間進一步縮小生產技術差距，將增加韓國遭受嚴厲衝擊的風險。

報告強調，韓國商界和政府必須全力獲得技術進一步發展，且必須採取措施使出口多樣化，這樣中國將不能將這一依賴「武器化」。

報告還列舉幾十年來韓國產業對中國出口依賴的變化。2000年，韓國的原木材料工業對中出口依賴最大，佔整體對中出口的42.3％。排在第二位的是皮革及鞋製造產品，佔38.8％，隨後是石油化工製品，佔33.4％。

2021年的數據則顯示，精密儀器工業對中出口依賴性最高，佔整體對中出口的42.5％，精細化學品佔40.9％，半導體佔39.7％，玻璃和石油化工產品分別佔39.3％和38.9％。

報告說，韓國2000年的對中出口為185億美元，佔韓國整體出口的10.7％。到了2021年，韓國對中出口增長了九倍，達到1629億美元，佔整體出口的25.3％。中國從2003年起超過美國，成為韓國的最大出口目的地。

不過，報告表示，儘管對中國出口的依賴性暴增，但是韓國與中國的貿易逆差也越來越嚴重。由於中國嚴厲的防疫封控造成經濟成長減緩，也令韓國對中出口逆差不斷惡化。韓國很可能在截至8月份的連續四個月內對中貿易都是逆差；僅8月頭十天內，韓國的對中貿易逆差就達到8.9億美元。

美國總統拜登本月上旬簽署《晶片與科學法案》，提出要提振美國的半導體工業，並解決晶片短缺以及在製造業上過分依賴中國的問題。

報導指出，中國多年來一直是科技產品的製造大國，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最近發布一份分析指出，中國在全球半導體市場上一直攻城略地，目前在封裝和測試領域已成為世界第一大國，在晶圓製造領域也領先美國，在全球排名第四。