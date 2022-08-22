暑假接近尾生，青少年學子暑假期間機車出遊多，但有些青少年尚未考取駕照就騎車上路，因缺乏交通安全規則觀念，容易衍生交通事故，影響自身及用路人交通安全，警方自6月1日至7月31日，計取締青少年無照駕駛778件，降低交通事故。

警方統計，今年自6月1日至7月31日，共計取締未滿18歲青少年無照駕駛778件，期間未滿18歲青少年為肇事主因且又無照駕駛情形計發生63件交通事故、受傷108人，較前期4月1日至5月31日取締增加155件，青少年交通事故減少11件、死傷減少6人，有效減少未滿18歲青少年交通事故之發生。

警方指出，未達考照年齡或剛考取駕照的駕駛新手，因交通法規及駕駛技術不熟練，因超速發生交通事故，未有效降低青少年交通事故發生，警方加強防制青少年危險駕車，利用各項執法作為加強稽查未滿18歲青少年無照駕駛行為。

另警方與市府教育局利用橫向網絡聯繫，將相關無照駕駛名單通知教育局，並由教育局透過學籍系統，掌握學生學籍，通知校方及家長進行後續訪談及輔導作為，落實教育、宣導，嚇阻無照駕駛行為，維護學生及交通安全。

台中市警局交通警察大隊表示，警方持續稽查取締青少年無照駕駛，提醒駕駛人考取合格駕駛後才能上路，並遵循交通安全規則行駛，並提醒民眾勿酒駕，多利用大眾交通運輸工具或指定代駕，以確保自身及其他用路人安全。

無照駕駛鐵腕.新手輔導酒駕