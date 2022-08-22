基本工資審議委員會將在9月1日召開，調幅傳出多達5％，工商協進會理事長吳東亮今（22）日指出，通膨上來，工商界各方面成本提升，大家應好好坐下來商量，希望滾動式調整；此外，針對電力問題，他指出業界希望有可靠基載發電。

工商協進會今日舉行公亮紀念講座，吳東亮說，基本工資審議委員會目前一年開一次，之前通膨高漲，現在好像通膨要緩和一點，以前很少看到這樣情況，或許循序漸進滾動式商量，如第一次少漲一點、第二次來談一談經濟通膨狀況再決定，最重要勞資雙方不要對立。

今日公亮紀念講座講座主題是「台灣淨零碳排放的科學解方及產業契機」，吳東亮致詞指出，極端氣候令生命與經濟損失難以估計，面對氣候變遷挑戰，全球已凝聚共識希望在2050年達到淨零排放目標，台灣已外銷為主、接軌國際趨勢企業努力轉型，政府與科研單位投入負碳技術、打造低碳能源系統，能源轉型是實施淨零排放關鍵，但天氣乾燥影響水力發電，日照不穩影響太陽能發電，是否有可靠的潔淨能源做為基載選項，是工商業迫切想知道的。